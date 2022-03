Le directeur sportif de León à propos de Santiago Ormeño : « C'est un joueur très important pour nous »

Le week-end dernier a été un moment important pour Santiago Ormeño, qui a retrouvé le but après plus de six mois, après avoir marqué Mazatlan pour la Liga MX. Cela, en fait, lui a donné la confiance nécessaire pour venir rejoindre le bicolore, avec une meilleure aptitude.

Et cela s'est reflété pendant les minutes où il était sur le terrain, après avoir remplacé André Carrillo, qui n'a pas pu continuer dans le match en raison d'une blessure.

Infobae pour connaître les sensations du club León, l'équipe de Santiago Ormeño et découvrez à quoi ressemble leur travail dans la distribution mexicaine. Par conséquent, il a contacté Rodrigo Fernández, directeur sportif de la « Fiera », qui lui a donné des détails à ce sujet.

« Santiago est un acteur très important pour nous. Évidemment, nous avons participé à deux tournois et Ariel Holan a donné une rotation aux joueurs. Je pense que physiquement, non seulement Santiago, mais tous les joueurs ne sont pas à cent pour cent, mais maintenant que nous nous concentrons sur cent pour cent, cela va beaucoup s'améliorer », a d'abord déclaré Rodrigo Fernández.

Puis, interrogé sur la façon dont il voit le niveau de Santiago Ormeño avec León, le directeur sportif de la 'Fiera' a déclaré ce qui suit : « Santiago, dans le match de dimanche, je l'ai vu beaucoup mieux et surtout marcher sur la zone rivale en faisant le travail corps à corps, ce qu'il fait très bien », a déclaré en exclusivité le directeur de León Les Infobae.

À son tour, Rodrigo Fernández, le directeur sportif de León, a continué à faire l'éloge de Santiago Ormeño, qui, avec le but, a pris beaucoup de pression avec le maillot « Fiera ». « Ormeño est un joueur très technique et important pour nous. Je pense qu'en plus d'être très professionnel, il va chercher cette opportunité, même s'il était déjà en équipe nationale en Copa America, il cherchera à avoir plus de continuité dans les qualifications », a-t-il dit.

