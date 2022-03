Le boucher de Mariupol

Le colonel général Mikhail Mizintsev est furieux. On ne sait pas si, en raison du fait qu'un soldat portant un uniforme non réglementé a causé la mort d'un camarade dans des circonstances étranges, ou s'il s'agit d'une expression de son énorme frustration que ses troupes n'aient pas encore pris le contrôle de la ville résiliente de Marioupol.

- Regarde cette racaille là, fronçant les sourcils avec ses yeux de bovin, me montrant son visage malheureux, son visage puant ! , crie Mizintsev au téléphone avec un lieutenant responsable d'une unité d'assaut de l'armée russe.

- (...)

- Pourquoi sers-tu toujours dans mon armée ? Et pourquoi dois-je perdre mon temps avec ta racaille ? Si vous êtes à la tête d'une unité, passez à la vitesse supérieure.

- (...)

- Pourquoi son visage n'a-t-il pas encore été mutilé ? Pourquoi personne ne lui a coupé les oreilles ? Pourquoi ce crétin ne boit-il pas encore ?

L'audio brutal montrant quel genre de général Mizintsev est enregistré cette semaine par les services de renseignement ukrainiens et diffusé par Olexander Scherba, ancien ambassadeur d'Ukraine en Autriche. Un monologue qui met en lumière ce qui avait été surnommé « le boucher d'Alep », la ville syrienne réduite en décombres en 2016, devenue aujourd'hui « le boucher de Marioupol », la ville portuaire sur la mer d'Azov qui résiste aux assauts des forces russes et aux bombardements aveugles pendant un mois.

L'attaque contre l'hôpital pour mères et enfants de Marioupol. Quatre-vingt pour cent de l'infrastructure a été détruite par les forces russes. (Photo AP/Evgeniy Maloletka, dossier)

Les forces russes, qui ont rejoint Bachar al-Assad dans ses efforts pour récupérer la Syrie à divers groupes rebelles - certains d'entre eux soutenus par l'Occident - qui avaient divisé le pays pendant la guerre civile, ont aidé le dictateur à assiéger et finalement à reconquérir la ville d'Alep, dans le nord-ouest, des troupes de la Armée syrienne. Au total, la bataille pour reprendre la ville a duré plus de quatre ans, mais la période la plus intense s'est produite fin 2016, lorsque les forces russes et syriennes ont encerclé la moitié est tandis que 270 000 civils sont restés à l'intérieur et l'ont bombardée pendant des mois avant de déployer des troupes et des chars pour la capturer.

Le Réseau syrien pour les droits de l'homme estime qu'au moins 23 000 civils sont morts au cours de cette période, bien que le nombre exact soit difficile à obtenir et puisse être plus élevé. Les analystes militaires de l'Institute for the Study of War ont déclaré que le siège était « marqué par un degré sans précédent de sauvagerie et de souffrance ».

Les forces russes ont utilisé des bombes à fragmentation, des armes chimiques et des bombes incendiaires - toutes interdites par les chartes internationales - pendant le siège. Les hôpitaux ont été systématiquement attaqués et ont finalement été complètement détruits par les bombardements. Des cessez-le-feu fréquents ont été déclarés, mais des pauses dans les combats ont souvent été utilisées par les forces russes et syriennes pour se réarmer et se repositionner avant de reprendre l'assaut. D'autres n'ont pas été respectés du tout, ou ont été utilisés à des fins de propagande, accusant les rebelles de les violer comme prétexte pour redoubler les attaques.

Finalement, des couloirs humanitaires ont été offerts aux civils souhaitant échapper aux combats, et bien que des milliers d'entre eux aient réussi à fuir, d'autres ont déclaré avoir été arrêtés en essayant de sortir, tandis que certains ont été exécutés ou sont morts le long de routes supposées « sûres ». Les observateurs ont documenté plus de 100 exécutions sommaires pendant le siège, tandis que le Syrian Human Rights Network a déclaré que près de 2 500 personnes avaient été détenues et torturées arbitrairement, dont des dizaines d'enfants.

Le colonel général Mikhail Mizintsev, chef de l'unité de l'armée russe stationnée en Crimée qui a attaqué la ville de Marioupol avec du sang et du feu. (Mille roubles)

La population de Marioupol connaît un sort similaire, quoique sur une plus grande échelle. Avant l'invasion russe, ce port stratégique comptait 400 000 habitants. On estime qu'environ 150 000 personnes ont réussi à fuir. Les personnes tuées par les attentats pourraient être plus de 20 000, y compris les bébés et les femmes en travail de la principale maternité de la ville et les centaines de personnes qui se sont réfugiées dans le théâtre dramatique déchiré par les bombes.

Le général Mizintsev ne lui serre pas la main lorsqu'il doit ordonner un bombardement même s'il sait que la cible n'est que des civils. Il semble aimer provoquer la terreur parmi ceux qui sont laissés dans les villes assiégées. Il pense que les troupes de défense sont ainsi démoralisées. Cela ne le dérangeait pas d'utiliser des bombes à sous-munitions ou des bombes au phosphore, interdites par toutes les conventions internationales de guerre.

Il a même lancé une opération de « miroir inversé » le 21 mars pour accuser l'Ukraine d'utiliser des armes chimiques. Il a ordonné d'attaquer l'usine chimique de Sumykhimprom, à Sumy. « À la suite du bombardement, un réservoir d'ammoniac a été endommagé et il y a eu une perte dont nous ne connaissons pas encore les conséquences », a déclaré le maire de la ville la plus proche.

Deux jours plus tôt, Mizintsev s'est entretenu avec un groupe de journalistes russes et a fait spécifiquement référence à l'usine chimique de Sumykhimprom, déclarant que les « nazis ukrainiens » participeraient à une opération de « faux drapeau ». Selon Mizintsev, « ils ont miné des installations de stockage contenant de l'ammoniac et du chlore pour empoisonner massivement les habitants de la région de Soumy si des unités des forces armées russes entraient dans la ville ». Mizintsev a également déclaré que « ces nazis préparaient des provocations avec des poisons » à Kotlyarovo, près de Mykolaiv. « Pour cela, des conteneurs contenant des produits chimiques toxiques ont déjà été livrés au bâtiment de l'école primaire locale, qui devrait exploser à l'approche des troupes russes », a ajouté le général. Rien de tout cela n'est arrivé.

Mizintsev occupe l'une des plus hautes positions militaires de Russie. Il est directeur du Centre de contrôle de la défense nationale (NDCC), qui supervise les opérations conjointes du ministère de la Défense et des Forces armées. Il contrôle également une grande partie des pirates informatiques de l'armée travaillant sur les systèmes Astra Linux et Rusbitech. Il a assumé ce poste en 2014. Son bureau est situé dans la rue Znamenka à Moscou. Faites directement rapport à Vladimir Poutine. C'est « l'oreille » de Poutine dans les couloirs de la caserne.

La photo satellite montre la destruction du théâtre dramatique de Marioupol attaqué par l'artillerie russe alors que des centaines de personnes s'y abritaient. Plus de 300 civils ont été tués. Maxar Technologies/Document à distribuer via REUTERS.

Originaire de « l'oblast » de Vologda, au nord de Moscou, Mizintsev - comme tant d'autres soldats soviétiques de sa génération - a paradoxalement été formé à l'académie militaire de Kiev, avant d'être affecté en Allemagne de l'Est. Il s'est ensuite spécialisé dans la reconnaissance tactique et a commandé les troupes russes en Transcaucasie. C'est Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, qui s'est penché sur les capacités de Mizintsev. Son ascension, amorcée en 2011, est météorique. Il a dirigé les opérations dans le Caucase du Nord en 2013, devenant lieutenant général deux étoiles, jusqu'à ce qu'il atteigne son poste actuel au NDCC. De là, il a dirigé l'opération russe dans la guerre en Syrie entre 2015 et 2016. Il a fait 23 400 morts parmi les civils et 41 000 autres blessés. Des milliers de cas de torture et d'enfants ont également été utilisés par les troupes russes pour les devancer dans les zones minées.

Le colonel général est apparu au grand jour la semaine dernière lorsqu'il a lancé l'ultimatum russe aux autorités de Marioupol : « Posez vos armes. Tous ceux qui le font auront la garantie d'un passage en toute sécurité en dehors de la ville. Les autorités municipales ont la possibilité de prendre une décision et de se ranger du côté de la population. Dans le cas contraire, le tribunal militaire qui les attend ne sera qu'une petite partie de ce qu'ils méritent pour les crimes terribles commis que la partie russe documente avec soin. »

La réponse ukrainienne ne s'est pas fait attendre. Kiev a essentiellement rejeté l'ultimatum de la Russie exigeant la reddition de la ville assiégée. « L'Ukraine ne pourra jamais accepter un ultimatum de la part de la Russie. Nous devrons tous être morts, ce n'est qu'alors que nous pourrons répondre à l'ultimatum pour Kharkiv, Marioupol ou Kiev », a tonné le président Volodymyr Zelensky.

C'est alors que Mizintsev a redoublé les enjeux et a lancé l'attaque brutale contre Marioupol. Vous avez transformé 80 % de la ville en pierres et en fers torsadés. Cent mille civils, pour la plupart âgés, sont sous les bombes.

CONTINUEZ À LIRE :