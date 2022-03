La sous-variante Ómicron BA.2 progresse : dans quelle mesure la pandémie va-t-elle changer, selon les experts de Harvard

Coronavirus disease COVID-19 infection 3D medical illustration. Floating China pathogen respiratory influenza covid virus cells. Dangerous asian ncov corona virus, dna, pandemic risk background design

Les experts en maladies infectieuses de l'Université Harvard, qui surveillent la propagation mondiale de la sous-variante BA.2 d'Ómicron, évaluent l'impact que cela peut avoir sur le développement de la pandémie : des infections record similaires à celles causées par Ómicron sont-elles attendues entre décembre et janvier ? Les fortes hausses observées à Hong Kong, en Chine et en Allemagne peuvent-elles être reproduites dans le reste du monde ?

« De nombreuses régions du monde ont connu de grandes flambées de BA.2, mais les effets varient considérablement », a déclaré Jacob Lemieux, professeur à la Harvard Medical School et spécialiste des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital. Dans le cas de Hong Kong, la sous-variante BA.2 a entraîné une forte augmentation des infections et une « perte totale de contrôle sur la pandémie », a décrit Lemieux. En Afrique du Sud, qui a subi une forte vague d'Ómicron, techniquement BA.1, actuellement la sous-variante BA.2 a presque complètement remplacé la précédente, mais sans augmentation substantielle des cas.

« Nous ne voyons presque rien associé à la transition vers la prévalence de BA.2 aux États-Unis », a déclaré Lemieux, qui est également codirecteur du programme de variants viraux pour le Massachusetts Pathogen Preparedness Consortium. « C'est ce qui s'est produit en Afrique du Sud, où il y a eu une forte vague de BA.1. Ensuite, la sous-variante BA.2 est devenue dominante et le niveau de transmission était toujours faible, mais il n'y a pas eu d'augmentation. »

Aux États-Unis, le remplacement de BA.1 par BA.2 est déjà avancé, cependant, il n'y a pas eu d'augmentation significative des cas ou des décès. Bronwyn MacInnis, directeur de la surveillance des agents pathogènes génomiques au Broad Institute du MIT et de Harvard, a noté que les données génomiques les plus récentes montraient que 45 % des cas du Massachusetts étaient atteints de BA.2. Avec un temps de doublement de 6,8 jours, BA.2 représente probablement plus de la moitié des infections actuelles, mais sans aucun signe d'augmentation du nombre de nouvelles infections.

Dans de nombreux États américains, les données reflètent les progrès de BA.2, bien que l'expert ait souligné que les chiffres pouvaient être affectés par plusieurs facteurs, notamment les résultats des tests d'autodétection de la COVID-19, qui ne sont pas communiqués aux autorités sanitaires, a déclaré MacInnis. En tout cas, il a souligné que « rien n'indique une augmentation des cas ou des décès dans la région qui correspond à cette hausse des infections à BA.2 que nous observons ».

Toutes les versions d'Ómicron sont hautement contagieuses, de sorte que la variante a rapidement remplacé les formes précédentes du coronavirus, telles que Delta. En outre, plusieurs études ont révélé que le BA.2 est encore plus transmissible que le BA.1 .

« La Health Safety Agency du Royaume-Uni estime que la sous-variante BA.2 croît 80 % plus rapidement que BA.1. Toujours aux États-Unis, le BA.2 semble être en voie de dépasser le BA.1 pour devenir la variante dominante », a expliqué le Dr Leana Wen, médecin des urgences et professeur de politique de santé à la Milken Institute School of Public Health du Milken University Milken Institute de l'Université George Washington. L'expert a convenu que « la bonne nouvelle est que la sous-variante BA.2 ne semble pas causer de maladie plus grave que BA.1 ».

Selon les derniers rapports de l'OMS, les cas mondiaux ont augmenté de 8 % au cours de la dernière semaine selon les rapports enregistrés . La proportion de cas de BA.2 n'a cessé d'augmenter dans certaines régions d'Afrique, d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient depuis la fin de 2021.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), BA.2 est actuellement responsable d'un tiers des infections aux États-Unis , mais les cas de COVID-19 ont suivi la tendance à la baisse qui a marqué la fin de l'augmentation du BA.1 d'Ómicron.

Le Dr John Brooks, épidémiologiste médical des CDC et directeur médical de la réponse à la COVID-19, a déclaré que si les infections liées à la BA.2 pourraient augmenter, les maladies graves ou les décès associés à la sous-variante sont peu susceptibles d'augmenter.

« Nos données suggèrent qu'il continuera de croître », a anticipé l'épidémiologiste des CDC. « Mais nous avons certaines choses qui jouent en notre faveur. Une infection antérieure par la variante originale d'Omicron semble conférer une protection, pas nécessairement contre l'infection, mais certainement contre les maladies graves et la mort », a déclaré Brooks.

Bien que le BA.2 soit plus transmissible que le BA.1, il n'a pas été démontré qu'il cause une maladie plus grave . Et bien que le SARS-CoV-2 ait considérablement muté depuis que les vaccins ont été développés pour la première fois contre lui, les formules actuelles fonctionnent toujours, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste de premier plan à l'OMS cette semaine. « Les vaccins sont toujours incroyablement efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès, y compris contre les sous-lignages BA.1 et BA.2 ″, a-t-il déclaré.

« Nous devrions profiter de l'occasion offerte par la pause actuelle pour nous préparer à une éventuelle vague de préoccupations supplémentaires ou variantes », a déclaré le Dr Gavin Yamey, professeur de santé mondiale et de politiques publiques à l'Université Duke, aux États-Unis. Pour lui, pour ce faire, « la couverture vaccinale et l'application de renforts doivent être élargies , tout en veillant à ce que des masques de haute qualité et des tests rapides soient disponibles gratuitement ».

Les scientifiques soupçonnent que la croissance rapide de BA.2 est due à ses mutations uniques . Dans le gène de la protéine spike à la surface du virus, BA.2 possède huit mutations qui ne se retrouvent pas dans BA.1. Alors que les experts de Harvard sont optimistes quant à la tiède progression d'Ómicron BA.2 aux États-Unis, l'OMS a averti que l'augmentation des cas mondiaux n'est que le début de ce qui pourrait être une nouvelle vague dans certaines régions du monde.

« Ces augmentations se produisent malgré la réduction des tests dans certains pays, ce qui signifie que les cas que nous observons ne sont que la partie émergée de l'iceberg », a déclaré la semaine dernière Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'agence internationale de la santé.

Une réinfection par Omicron est possible, mais peu courante

Des études récentes menées par des chercheurs au Danemark, où les scientifiques séquencent beaucoup plus de cas de COVID-19 que dans d'autres parties du monde, ont révélé que la réinfection par BA.2 peut survenir après BA.1, mais elle est assez rare .

En examinant les données de plus de 1,8 million de cas au cours de la période de trois mois entre novembre 2021 et février 2022, ils n'ont constaté que 47 réinfections de BA.2 après BA.1. La plupart d'entre eux se trouvaient chez « de jeunes personnes non vaccinées », ont déclaré les chercheurs.

Cependant, on ne sait pas combien de temps l'immunité contre Omicron peut durer et dans quelle mesure elle fonctionne réellement pour tout le monde.

