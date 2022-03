La dernière apparition émotionnelle de Taylor Hawkins à Lollapalooza Argentine qui est devenue virale après sa mort

Le batteur Taylor Hawkins, de Foo Fighters, est décédé ce vendredi soir à Bogota, où le groupe américain devait se produire au festival de pique-nique Estéreo.

Sa dernière performance a eu lieu dimanche dernier dans le cadre de Lollapalooza Argentina, où à un moment donné, il a laissé son instrument et a chanté « Somebody to Love » de Queen pour exciter tout le monde. Le groupe devait se produire au Paraguay au cours de la semaine, mais le concert a dû être suspendu en raison des mauvaises conditions météorologiques. C'est pourquoi le spectacle de l'hippodrome de San Isidro, à Buenos Aires, était le dernier de Hawkins.

Hawkins était l'une des figures visibles du groupe aux côtés de l'ancien Nirvana Dave Grohl. Lors des concerts, il abandonnait la batterie pour chanter des classiques du rock tels que « Under Pressure » et « Somebody to Love » susmentionné, tous deux de Queen ; ou « Rock n'roll », de Led Zeppelin.

Après l'annulation du concert au Paraguay, le musicien des Foo Fighters est sorti pour embrasser une fille qui jouait de la batterie, un image qui est devenue virale.

« La famille des Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimée Taylor Hawkins. Leur esprit musical et leurs rires contagieux vivront avec nous pour toujours », a écrit le groupe sur son compte Twitter.

Les combattants ont ajouté dans leur message : « Nos cœurs vont à sa femme, à ses enfants et à sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile. »

Foo Fighters était l'une des têtes d'affiche de la Picnic Stereo où leur prestation était prévue pour vendredi soir, et la mort de Hawkins, 50 ans, a été signalée une heure avant leur montée sur scène.

Le public a pleuré en apprenant la nouvelle au Stereo Picnic Festival (REUTERS/Nathalia Angarita)

L'un des artistes du groupe Black Pumas, qui venait de monter sur scène de l'Estéreo Picnic, était chargé de communiquer au public la mort de Hawkins, né le 17 février 1972 à Forth Wort, au Texas.

Selon les médias locaux, l'artiste a été retrouvé sans vie dans la chambre d'hôtel où séjourne le groupe à Bogotá.

Immédiatement après la tragique nouvelle, l'organisation du festival a annoncé l'annulation de la performance du groupe de Seattle. « Le cœur brisé, nous sommes ici pour vous annoncer une très triste nouvelle », a annoncé l'organisation du pique-nique Estéreo, qui a fait fondre en larmes de nombreuses personnes dans le public.

L'affiche que l'organisation du festival a placée après la mort de Taylor Hawkins (Infobae)

Hawkins a grandi à Laguna Beach, en Californie, où il a commencé à étudier la musique conservatoire et, bien que sa spécialité soit la batterie, il a également joué du piano et de la guitare.

Parmi les artistes qui ont inspiré sa carrière, on trouve Stewart Copeland, de The Police, et Roger Taylor, de Queen.

Carlos, assistant chez Estéreo Picnic, portant le t-shirt du groupe, a appris la mort de l'artiste alors qu'il gardait de la place pour les écouter, à travers l'annonce de l'organisation, mais il n'en revenait pas. Pour lui, Hawkins a été « le batteur du groupe de toute sa vie » et sa mort l'a laissé « tourné à la saloperie ». « C'était une référence artistique et une inspiration », a-t-il déclaré à l'agence de presse EFE.

(Avec des informations d'EFE)

