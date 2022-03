Jorge Montoya aux observateurs de l'OEA : « Si vous voulez regarder le débat sur les vacances d'emploi, allumez votre téléviseur »

Le parlementaire pour le renouveau populaire, Jorge Montoya, s'est élevé contre les observateurs du Les États américains des Nations Unies (OEA) assistent au Congrès de la République pour assister au débat sur la motion de vacance contre le Président Pedro Castillo, qui devait avoir lieu dans l'après-midi du lundi 28 mars.

En ce sens, le porte-parole du parti céleste a utilisé ses réseaux sociaux pour exprimer ironiquement son rejet de l'intervention de l'OEA dans un engagement auquel ils sont « indésirables ».

« Je m'adresse à l'OEA et à ses représentants qui tentent de s'immiscer dans un processus strictement interne de notre politique péruvienne. Si vous voulez regarder le débat sur la vacance imminente de la présidence, allumez votre téléviseur et allumez la chaîne du Congrès ou vous pouvez également la regarder sur Internet. Abstenez-vous de demander à être invités là où ils ne sont pas désirés », a déclaré M. Montoya sur son compte Twitter.

Le membre du Congrès a de nouveau attaqué l'OEA en lui rappelant qu'elle n'était pas intervenue lorsqu'on lui a demandé d'être entendue dans le cadre de plaintes déposées par fraude électorale présumée au cours du second tour par Peru Libre. « Ils ont déjà eu leur moment où on leur a demandé d'être présents et ils ont refusé », a-t-il dit.

PLUS DE MEMBRES DU CONGRÈS S'OPPOSENT

Adriana Tudela — membre du Congrès d'Avanza Pais

Adriana Tudela, membre du Congrès d'Avanza País, a déploré que l'OEA « se prête à une mise en scène qui cherche à délégitimer un processus constitutionnel et à intimider la représentation nationale ».

« Il est inquiétant de constater que les responsables de l'OEA se prêtent à une mise en scène qui cherche à délégitimer un processus constitutionnel et à intimider la représentation nationale. Le débat et le vote sont publics. La session de lundi peut être vue par n'importe qui de n'importe où dans le monde », a-t-il écrit sur son Twitter.

Alejandro Muñante — membre du Congrès du renouveau populaire

Le porte-parole suppléant du Renouveau populaire, Alejandro Muñante, a déclaré que l'OEA et la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) ne devraient pas s'inquiéter du fait que le Congrès exerce « son droit légitime de contrôle politique ».

« Nous nous en tenons à la Constitution et aux règles du Congrès. Nous savons qu'ils le font pour démoraliser un peu l'humeur des membres du Congrès. C'est une stratégie politique que nous rejetons. S'ils veulent venir, laisse-les. Nous n'avons pas peur de l'OEA. Nous ne faisons pas quelque chose de mal », a déclaré Muñante sur Canal N.

MEMBRES DU CONGRÈS EN FAVEUR

Martha Moyano — membre du Congrès de la Force populaire

Moyano a noté que l'exécutif a le « droit » d'inviter les membres de l'OEA à assister à la session plénière de lundi. Cependant, il a précisé que l'entrée des superviseurs de cette institution devait d'abord être approuvée par la présidente du Congrès, María del Carmen Alva.

« C'est un droit dont dispose l'exécutif et demande au Parlement de lui donner les facilités nécessaires. C'est une décision qui devra être prise par le président du Congrès. Je comprends que vous devrez rencontrer les porte-parole pour décider », a déclaré le législateur à la presse.

Diego Bazán — membre du Congrès d'Avanza Pais

Bazán s'est félicité qu'un groupe d'observateurs de l'OEA ait supervisé la fonction du Congrès pendant que la vacance présidentielle était débattue et votée.

« L'opinion d'un peuple est que je suis d'accord pour que les observateurs de l'OEA partent, nous devons comprendre que cela s'est déjà produit et qu'il est aussi dans son droit légitime au président de le demander. Je m'attends à ce que les observateurs de l'OEA fassent vraiment leur travail », a-t-il déclaré à Exitosa.

CONTINUEZ À LIRE