Joe Biden a traité Vladimir Poutine de boucher après avoir rendu visite à des réfugiés ukrainiens en Pologne

U.S. President Joe Biden holds a child as he visits Ukrainian refugees at the PGE National Stadium, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Le président américain Joe Biden a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de « boucher » lors d'une rencontre avec des réfugiés ukrainiens à Varsovie.

Interrogé sur son opinion sur Poutine après avoir parlé aux réfugiés, Biden a répondu : « C'est un boucher ».

Le président a commencé sa visite aux réfugiés après avoir assuré que son engagement pour la défense de la Pologne et des autres pays membres de l'OTAN est « sacré », et que la stabilité de l'Europe est « d'une importance cruciale » pour les États-Unis.

Lors d'une réunion à Varsovie, le président polonais Andrzej Duda a déclaré à Biden que les Polonais avaient « un énorme sentiment d'être menacés » ; la crainte que la Russie n'attaque leur territoire après qu'elle ait envahi l'Ukraine.

Biden avec des réfugiés ukrainiens (Reuters/Evelyn Hockstein)

Biden a répondu qu'il considérait son engagement envers l'article 5 du traité de l'OTAN comme « sacré », qui forcerait les États-Unis à intervenir dans le cas où la Russie attaquerait la Pologne ou un autre État membre de l'Alliance.

« Nous considérons l'article 5 comme une obligation sacrée. C'est une obligation sacrée. Vous pouvez compter là-dessus. Leur liberté est la nôtre », a déclaré Biden à Duda.

L'Américain a estimé qu'il était essentiel que l'OTAN reste « absolument, complètement et totalement unie, sans séparation dans ses vues », et qu'elle agisse « à l'unisson ».

Il a précisé que cela avait été réalisé depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a un mois, et que le président russe Vladimir Poutine n'a pas réussi à atteindre son objectif de « séparer le flanc est » de l'OTAN du flanc occidental.

« La stabilité en Europe est d'une importance cruciale pour les États-Unis », a souligné Biden.

Biden s'entretient avec une femme lors de sa visite aux réfugiés ukrainiens en Pologne (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Il a ajouté que la chose la plus importante qui unit les États-Unis et leurs alliés européens est la « liberté », y compris « la liberté de la presse, s'assurer que les gens ont le droit de vote ».

Le président a rencontré Duda après avoir rencontré les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense Dmitro Kuleba et Oleksii Réznikov dans un hôtel de Varsovie ; ainsi que les secrétaires d'État et de la Défense des États-Unis Antony Blinken et Lloyd Austin.

La réunion a marqué la première rencontre de Biden avec un dirigeant ukrainien depuis le début de l'invasion russe, et a discuté des « efforts futurs pour aider l'Ukraine à défendre son territoire », selon la Maison Blanche.

Après la rencontre, le ministre ukrainien de la Défense a exprimé un « optimisme prudent » sur l'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine, et a déclaré dans un tweet que Biden lui avait dit : « L'Ukraine a inspiré le monde entier ».

CONTINUEZ À LIRE :