Joe Biden a rencontré les ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Ukraine en Pologne

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Le président américain Joe Biden a rencontré samedi les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense à l'hôtel Marriott, dans le centre-ville de Varsovie, lors de ses premiers entretiens avec de hauts responsables de Kiev depuis le début de l'invasion de la Russie, le 24 février.

Au cours de la réunion, Biden s'est assis à une longue table blanche à côté du secrétaire d'État américain Antony Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Les ministres ukrainiens des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, et les ministres de la Défense Oleksiy Réznikov, ont indiqué le pool de journalistes accrédités auprès de la Maison Blanche couvrant la visite.

Peu avant midi, la presse a eu accès au début de la réunion. Les journalistes ont pu entendre comment Kuleba a déclaré à Biden que, depuis le début de la guerre, il a appris à « dormir en toutes circonstances », lui permettant de se reposer pendant le train qui l'a conduit à Varsovie.

Biden a répondu que lui aussi pouvait dormir dans les trains, grâce au fait que lorsqu'il était sénateur, il les emmenait quotidiennement pour déménager de la capitale américaine dans l'État dans lequel il résidait, le Delaware.

Joe Biden lors de la réunion avec les ministres ukrainiens (Reuters/Evelyn Hockstein)

Kuleba a déclaré dans un tweet que la rencontre avec cette importante délégation américaine permettra de « rechercher des solutions pratiques dans les domaines politique et de défense, afin de renforcer la capacité de l'Ukraine à lutter contre l'agression russe ».

De son côté, Reznikov a déclaré sur son compte Twitter officiel que les deux ministres seront présents au discours de Biden sur la guerre en Ukraine ce samedi à 18H00 (17H00 GMT) au Palais royal de Varsovie.

La réunion entre les délégations américaine et ukrainienne a duré plus d'une heure et demie, et Biden y a été présent pendant environ 40 minutes, selon la Maison Blanche.

L'ambassadeur d'Ukraine en Pologne, Andrii Deshchytsia, et la chargée d'affaires des États-Unis en Ukraine, Kristina Kvien, ont également participé à la réunion.

Après cette réunion, Biden a prévu de rencontrer le président polonais Andrzej Duda avant de visiter le stade de football PGE Narodowy, transformé en centre de réfugiés pour desservir certains des plus de 2,17 millions de personnes qui ont fui vers la Pologne depuis le début de la guerre.

En plus de rencontrer des réfugiés, Biden interagira avec le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et avec des organisations qui mènent la réponse humanitaire, notamment l'organisation anti-faim World Central Kitchen, fondée par le chef espagnol José Andrés.

Le discours de Biden avant de rentrer à Washington portera sur « les efforts unis du monde libre pour soutenir le peuple ukrainien », selon la Maison Blanche.

Au cours de sa tournée européenne, qui a débuté mercredi, Biden s'est également rendu dans les militaires américains près de la frontière ukrainienne et a participé à trois sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne (UE) à Bruxelles axés sur l'invasion russe de l'Ukraine.

(Avec des informations d'EFE et de l'AFP)

