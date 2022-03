Gianluca Lapadula est apparu avec une main bandée : arrive-t-il pour le Pérou vs Paraguay pour les Playoffs ?

Gianluca Lapadula a inquiété tout le monde ce matin lorsque l'équipe nationale péruvienne est allée de l'hôtel de concentration à La Videna pour une autre journée d'entraînement. L'attaquant est apparu la main bandée et sa présence au Pérou vs Paraguay pour les qualifications sud-américaines en vue du Qatar 2022 a soulevé des doutes.

Malgré le fait que le « blanc-rouge » n'a publié aucune déclaration jusqu'à présent, comme si elle le faisait avec la blessure d'André Carrillo, le footballeur de l'Italien Benevento s'est retrouvé le bras droit complètement immobilisé et risque de ne pas entraîner le rôle de ses coéquipiers ce samedi dans le complexe de la Fédération péruvienne de football.

Ce que l'on entend maintenant, c'est que l'attaquant de 32 ans a été bandé de cette manière par le personnel médical du « blanc-rouge » pour empêcher tout mouvement soudain et que la blessure s'est aggravée pendant les entraînements de ces jours-ci. Ce n'est pas un coup sérieux qui ne lui permet pas de se présenter devant l'équipe nationale paraguayenne.

Rappelons que Gianluca Lapadula est l'attaquant partant de la « blanquirroja ». Dans les qualifications actuelles pour la Coupe du monde, il a joué 12 matches sur 17 qui ont été joués jusqu'à présent, contribuant avec deux buts contre la Bolivie et le Venezuela. En outre, il a fourni une assistance à l'Équateur à Quito, dans le match qui l'a consacré comme partant incontesté.

Le Pérou et le Paraguay joueront ce mardi 29 mars à partir de 18h30 (heure péruvienne) au Stade national de Lima, qui aura une salle comble en raison des attentes suscitées par cet engagement. N'oubliez pas que ce match sera joué simultanément avec quatre autres matches, car la Colombie et le Chili ont également la possibilité d'atteindre la cinquième place (séries éliminatoires).

QUAND LA BLESSURE DE GIANLUCA LAPADULA A-T-ELLE EU LIEU

Quand Gianluca Lapadula a eu le premier choix pour le Pérou contre l'Uruguay, probablement le plus clair que nous avions dans le match, il a fini par se battre pour se rendre à la balle 'pop-corn'. Au moment de la chute, à cause du mouvement rapide, il n'a pas pu mettre ses doigts correctement tendus contre l'herbe et a fini par se pencher. Dans les minutes qui suivent ce jeu, sur le chemin du but défendu par Pedro Gallese pour défendre un corner, il voit un geste de douleur dans sa main.

