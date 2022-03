Foo Fighters : C'est ainsi que les fans péruviens ont réagi à la mort subite de Taylor Hawkins

Une terrible nouvelle est ce qui s'est passé ce vendredi, depuis le décès de Taylor Hawkins, le batteur du groupe, le 25 mars , selon le représentant du groupe. La cause du décès n'a pas été annoncée. Il avait 50 ans.

Et c'est-à-dire que le compte officiel de Foo Figthers a donné la terrible nouvelle sur ses réseaux officiels. « La famille des Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimée Taylor Hawkins. Leur esprit musical et leurs rires contagieux vivront avec nous tous pour toujours », a déclaré le groupe dans un communiqué sur son compte Twitter officiel.

Le corps du musicien emblématique a été retrouvé sans vie dans l'hôtel où il séjournait avec le groupe. Il avait 50 ans

Qu'est-il arrivé à Taylor Hawkins ?

Selon des informations en provenance de Colombie, le corps sans vie du célèbre musicien a été retrouvé dans un hôtel situé au nord de Bogota. Dans l'hôtel, où séjournait le gang, il y a un groupe de policiers judiciaires et de médecins légistes qui s'occupent respectivement du levage du corps.

Cet événement est tombé comme un seau d'eau froide parmi le public qui attendait de voir le groupe de rock au festival de pique-nique Estéreo, dans la banlieue de Bogotá, où, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, beaucoup ont fondu en larmes.

De plus, avant le début de la présentation des Black Pumas, les organisateurs du festival et le leader de ce groupe sont venus annoncer la nouvelle et ont demandé une minute de silence en hommage au batteur, respecté par un public choqué par ce qui s'est passé.

LES FANS SUR TWITTER CRÉENT CETTE TENDANCE

Sur Twitter, les fans péruviens ont publié différents commentaires tristes à propos de la mort sensible de Taylor Hawkins.

« La mort du batteur de Foo Fighters, c'est beaucoup d'erreurs dans l'ami de la matrice. La fin du monde a commencé et ils ne l'ont pas remarqué », a écrit le compte Twitter, appelé Kes.

Un autre utilisateur dont le nom est Daniela Del Castillo a écrit ce qui suit en commentaire sur le compte de Mike Beauvais. « Choquant, déchirant et une perte si triste, mes condoléances de Lima, au Pérou, à sa famille, à ses amis et à ses camarades de bande de Foo Fighters, aussi incroyable musicien et batteur que l'un des meilleurs, reposent au pouvoir Taylor Hawkins, toujours souvenu et jamais oublié », a-t-il écrit.

Un utilisateur nommé « Islander 79″ l'a agacé que le groupe ne soit jamais venu au Pérou ». Cela me dérange que je n'ai jamais vu Foo Fighters en direct et qu'ils ne soient pas venus au Pérou. Une honte pour Taylor Hawkins », a-t-il dit.

Enfin, le compte itnever3nds__ a écrit un post émouvant après avoir appris la mort du batteur Taylor Hawkins. « À 14 ans, je suis devenu fou d'une fausse affiche de Foo Fighters au Pérou, dans l'espoir de voir un jour chacun des membres. Je ne les verrai pas tous, mais même si j'apprécie vos touches à distance #taylorhawkins sans mots », a-t-il dit.

