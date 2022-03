Foo Fighters au Mexique : C'était la présentation légendaire de Taylor Hawkins quelques jours avant sa mort

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

Dans la nuit du vendredi 25 mars dernier, tout le monde a été surpris par le décès de Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters, retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Bogota.

Le groupe était en Colombie pour leur présentation au festival de pique-nique Estéreo. L'événement a été annoncé par un communiqué du groupe, qui a regretté cela et a présenté ses condoléances et sa solidarité à la famille du batteur.

« La famille des Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimée Taylor Hawkins. Leur esprit musical et leurs rires contagieux vivront avec nous tous pour toujours », ont-ils écrit sur le compte du groupe.

Cependant, heureusement pour beaucoup, le Mexique a pu célébrer ce qui serait la dernière performance avec le batteur, puisque le 16 mars, il s'est produit devant le public mexicain au Foro Sol.

Sortie de Foo Fighters (photo : capture d'écran)

Le groupe a dû reporter sa présentation en novembre 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Avec la baisse des infections et la poursuite du feu vert, le groupe a pu se présenter sans problème à Mexico auprès de plus de 58 000 personnes.

Le concert a débuté avec leur célèbre chanson Times Like These et sans s'arrêter, ils ont continué avec Pretender et Learn to Fly, deux classiques du groupe.

À mi-chemin de la chanson de Pretender, Dave Grohl, chanteur du groupe, a déclaré au public réuni en anglais « This is going to be a long night », ce à quoi les gens ont crié follement.

Le chanteur a demandé « Voulez-vous que la nuit soit longue ? » , question qu'il a répétée à plusieurs reprises au public fou qu'il a crié.

Après Learn to Fly, ils ont continué avec No Son of Mine, qui était accompagné d'un fantastique solo de Grohl accompagné de Hawkins à la batterie, qui est apparu à l'écran en donnant toute son énergie.

(photo : route @foofighters /Liliana OCESA)

Après Aucun de mes fils, il y a eu la première pause au cours de laquelle les gens ont profité de l'occasion pour crier « Olé, olé, olé, le Foo, le Foo ». Le groupe a continué avec la performance de The Sky is the Neighborhood, suivie de Mine mine, dans laquelle Grohl a demandé aux participants de crier.

Puis il a dit que cela faisait longtemps et qu'ils joueraient autant de chansons qu'ils le pouvaient. « Tu veux un spectacle d'une heure ? Tu veux une heure ? » , ils ont tous nié. « Tu veux une heure et demie ? » , les gens ont encore nié. « Tu veux deux heures ? » », Deux heures et demie ? », « Ils veulent que nous jouions toutes les chansons que nous pouvons sans nous arrêter », ont-ils tous affirmé.

« La nuit va être longue », a déclaré le chanteur.

Ils ont donc continué sans pauses ni fausses sorties, sans s'arrêter à These days, Walk, Shame shame et Breakou t. jusqu'à la moitié du concert, Hawkins a brillé pour l'interprétation de Somebody to Love du groupe anglais Queen.

Il abandonne sa place à la batterie, le remplaçant Grohl, qui était batteur pour le groupe Nirvana, pour aller au front en criant le mythique « Eo » de Freddy Mercurie, à l'unisson avec le public. De la même manière, il l'a échangé avec le nom du chanteur. « Il déteste ça quand je fais ça, je suis désolé. D'accord, je ne suis pas désolé », a plaisanté Hawkins.

De la même manière, ils ont interprété une chanson des Bee Gees, même si elle restera sans aucun doute dans la mémoire et le cœur de chacun, l'interprétation de Hawkins.

Ils ont continué avec les chansons All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Aurora, Monkey Wrench et ont terminé avec l'une de leurs chansons les plus populaires : Everlong. À la fin, Grohl a fait ses adieux avec tout le groupe, en lançant des baisers et en remerciant le public.

Le batteur est décédé à l'âge de 50 ans, bien que la raison n'ait pas été clarifiée par les autorités. Bien que Hawkins ait fait une overdose en 2001 qui l'a laissé dans le coma.

