En Colombie, environ 300 000 doses du vaccin contre la covid-19 sont appliquées quotidiennement

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Ce samedi 26 mars, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a indiqué qu'après une baisse du nombre de vaccins appliqués sur le territoire national au cours des trois dernières semaines, environ 300 000 doses du vaccin contre le covid-19 sont à nouveau appliquées quotidiennement.

Lors du développement du poste de commandement unifié numéro 125, le vice-ministre de la santé publique et de la prestation des services, Germán Escobar Morales, a souligné que ces résultats faisaient suite aux ajustements apportés au plan national de vaccination.

De même, le responsable a indiqué qu'il y avait encore un écart important pour fermer les deuxièmes doses ou les schémas complets. Pour cette raison, il a appelé les secrétariats de la santé des municipalités à commencer à mettre en œuvre des stratégies afin d'augmenter le nombre de personnes recevant des médicaments biologiques contre la covid-19, en collaboration avec MinSalud.

« L'appel aux secrétaires de la Santé est de poursuivre l'effort et de compter sur le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour revoir différemment la vaccination dans les municipalités en retard, pour mettre en œuvre des stratégies extra-muros », a ajouté le vice-ministre de la Santé et des Services publics Livraison.

Il y a déjà plus de dix millions de troisièmes doses appliquées en Colombie

Lors du PMU au cours duquel Germán Escobar Morales a présenté ce bilan sur la vaccination en Colombie, il a également assuré que plus de dix millions de doses de rappel avaient déjà été appliquées dans le pays.

Avec ce tableau en termes de plan national de vaccination, le responsable du ministère de la Santé a ajouté qu'il y avait une tendance positive en termes épidémiologiques et que le taux d'occupation des hôpitaux n'était pas élevé.

Laisser le masque dans un espace ouvert n'a pas d'effet négatif

Le sous-ministre a expliqué que le pays est actuellement à un faible niveau de contagion, tant au niveau communautaire que d'hospitalisation aux trois niveaux de complexité.

« Dans cette optique, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, nous avons enregistré moins de 400 cas par jour dans tout le pays, et surtout, nous sommes restés en dessous de 20 décès quotidiens certains jours », a déclaré Escobar.

Pour le vice-ministre, il s'agit d'une nouvelle importante pour le pays, « car il est démontré que des mesures telles que la non-utilisation de masques dans les espaces ouverts (dans les municipalités où la vaccination à plus de 70% avec des programmes complets) n'ont pas eu d'impact négatif sur la transmission communautaire et qu'il s'agissait d'une décision sur la base de preuves scientifiques », a-t-il déclaré.

La positivité, en revanche, reste inférieure à 5 %, après avoir atteint le pic d'Omicron de 40 %. « Cependant, nous devons poursuivre les mesures dans des espaces clos et maintenir toute la surveillance épidémiologique », a déclaré le responsable.

CONTINUEZ À LIRE :