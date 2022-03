Dans le quartier Unir de Bogotá, ils ont des alarmes dans certains quartiers pour alerter en cas de vol.

Trois ans après que les communautés des quartiers Unir I et Unir II, dans la ville d'Engativá, ont décidé d'installer des alarmes dans certains quartiers pour alerter les voisins et les autorités des actes criminels commis dans la région. Aujourd'hui, le bruit de l'appareil peut être répété jusqu'à quatre fois par jour.

Lors de dialogues avec le journal El Tiempo, Edmundo López, un habitant du secteur qui va de la 72F à la 77e rue, et entre la zone humide de Jaboque et la rivière Bogotá, a souligné que « ce son est la preuve que nous vivons dans la peur, la preuve que l'insécurité a envahi le quartier et le signal que nous avons besoin de l'intervention des autorités ».

Les habitants de ce quartier et des environs (Gran Granada, Villas de Granada, La Perla, entre autres), dénoncent qu'il n'y a pas un seul jour où la criminalité ne les laisse pas tranquilles et que la présence policière est insuffisante.

Même en décembre de l'année dernière, les autorités ont été directement témoins de l'insécurité lorsqu'un groupe de policiers en uniforme, qui effectuait des patrouilles de contrôle et de sécurité dans le secteur, a été abattu dans le quartier.

Selon les chiffres du ministère de la Sécurité, dans la juridiction de Villas de Alcalá (dont font partie les deux secteurs d'Unir), la criminalité dans la région est en baisse. Les vols de personnes (-2,54 %), de téléphones cellulaires (-27,1 %), d'automobiles (-81,2 %), de bicyclettes (-16,6 %) et de résidences (-35,7 %) ont diminué entre 2020 et 2021.

Certains gangs ont été démantelés lors des derniers conseils de sécurité tenus par le District dans la localité, cependant, de nombreuses personnes ne se présentent pas et il est donc difficile de constater les progrès dans les rues.

Le bureau du maire local d'Engativá a indiqué qu'il menait des actions pour répondre à ces plaintes, « avec la police d'Engativá, le Secrétariat de la sécurité et l'armée nationale, ont mené des plans de balisage, des patrouilles mixtes, des balades à vélo le long du canal. La police des carabiniers est en train d'effectuer des tirs le long de la rivière Bogotá et du centre commercial qui borde Gran Granada et Unir ».

Pour sa part, María Martínez, leader communautaire, les problèmes du quartier ont leur origine dans deux facteurs : l'emplacement et le peu de soutien des autorités. « Lorsque ce projet a été conçu, il était destiné à attirer les travailleurs et les investissements. Aujourd'hui, il s'agit d'un groupe de maisons où des dizaines d'entreprises qui ne devraient pas exister dans une zone fonctionnent en mode résidentiel », a-t-il souligné.

Les quartiers d'Unir et d'Unir II ont été construits en 1993 et partiellement légalisés 26 ans plus tard. Aujourd'hui, la situation est plus critique en raison du manque de routes et de services de base et de l'arrivée de personnes qui utilisent la façade des récupérateurs pour commettre des crimes.

