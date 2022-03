COVID-19 : le Pérou enregistre 335 nouveaux cas et 10 décès au cours des dernières 24 heures

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Le coronavirus continue d'attaquer. Le Pérou continue d'augmenter le nombre de positifs, comme le montre le dernier rapport publié par le ministère de la Santé, qui a confirmé jusqu'à 22h00 le 24 mars 2022 l'apparition de 403 nouveaux infectés par La COVID-19 dans le pays.

Le chiffre mentionné ne correspond qu'au dernier jeudi et le nombre de décès le même jour est de 10 au total.

Selon le communiqué publié par Minsa et la salle de situation COVID-19, il y a une augmentation des tests de rejet effectués, ainsi que l'augmentation des cas positifs en le pays. Ce sont les informations collectées depuis le début de la pandémie jusqu'au 24 mars 2022.

- Personnes échantillonnées 28 millions 459 124

- Résultats négatifs 24 millions 914 786

- Cas confirmés 3 millions 544 338

C'est la situation de #COVID19 au Pérou jusqu'à 22h00 le 24 mars.

En ce qui concerne les cas confirmés mercredi dernier, les informations suivantes sont obtenues :

- Personnes échantillonnées 59 896

- Cas confirmés 335

HOSPITALISÉ ET RÉTABLI

Minsa a confirmé que le Pérou se trouvait dans une troisième vague, en raison du nombre d'infections que le pays a eues ces dernières semaines. Dans le cas des patients hospitalisés, il a été constaté qu'il y avait au total 1393 patients hospitalisés en raison de la COVID-19.

Pour les patients en état de santé critique, le chiffre est de 509 au total. Ceux-ci se trouvent dans l'unité de soins intensifs (USI) avec ventilation mécanique.

En outre, dans le rapport publié par l'entité sanitaire officielle, il est vérifié qu'à ce jour, 3 millions 576 470 personnes ont surmonté la maladie et ont été ont été libérés des soins médicaux dans un établissement de santé ou ont terminé une période d'isolement à domicile.

Un autre chiffre à prendre en compte est le nombre de personnes qui ont été libérées jeudi dernier, qui s'élève à 121.

DÉCÈS DUS À LA COVID-19

Le nombre de décès dans le pays à ce jour est de 212 050 au total et malgré le nombre de décès, on estime que cette troisième vague ne causera pas de décès massifs et ne restera qu'en contagion ; cependant, nous ne devons pas baisser la garde et continuer à prendre des mesures sanitaires afin d'éviter la contagion.

Le point sur la vaccination contre la COVID-19 au Pérou

Selon le MINSA, à 17 h 59 le 25 mars 2022, un total de 66′436′481 doses appliquées contre la COVID-19 ont été appliquées.

C'est la situation de la vaccination contre #COVID19 au Pérou jusqu'à 17 h 59 le 25 mars.





Cependant, 12′089′500 sont immunisés avec la dose de rappel, ce qui entraîne une augmentation de 69,40 % des doses de rappel dans la population vulnérable.

Ces chiffres montrent que 43,3 % de la population générale est vaccinée par des doses de rappel.

