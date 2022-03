Congrès : le banc d'Avanza País cherche à abroger le décret réglementant les services d'externalisation

Le 25 mars, la banque Avanza País a présenté un projet de loi visant à abroger les règlements de la loi et le décret législatif réglementant les services d'externalisation proposés par le ministère du Travail et de la Promotion de l'emploi. Cela avait été soulevé et promu par la ministre du Secteur, Betssy Chavez.

Le projet de loi est 1522/2021-CR. Il mentionne que les membres du Congrès qui souscrivent à l'initiative sont Patricia Chirinos, Rosselli Amuruz Dulanto et Alejandro Enrique Cabero. D'autre part, il contient les signatures des membres du Congrès José Daniel Williams Zapata, Alejandro Enrique Cabero, Diana Carolina González, Patricia Chirinos, Jessica Rorelli Amarus Dulanto et Adriana Tudela.

QU'EST-CE QUE LE DÉCRET SUPRÊME RESTREIGNANT LA LOI SUR LA TERTIARISATION DES SERVICES ?

La loi 29245, telle que modifiée par le décret législatif 1038, réglemente les services d'externalisation. Cela signifie qu'il définit les cas dans lesquels l'externalisation des services est appropriée, les exigences, les droits et les obligations de la société mère et de la société tierce. Il souligne également les sanctions en cas de dénaturalisation de ces contrats commerciaux.

Ainsi, ce que fait ce décret (DS 001-2022-TR) publié par le gouvernement le 24 février 2022 est de restreindre l'externalisation dans des domaines spécifiques cas : pour les « entreprises principales dont les travailleurs sont soumis au régime de travail de l'activité privée, qui externalisent des activités ou des travaux spécialisés, qui font partie de leur activité principale, à condition que cela se produise avec un mouvement continu de travailleurs des entreprises sous-traitantes vers leurs lieux de travail ou leurs opérations ».

En outre, il identifie les cas dans lesquels l'externalisation est faussée, le contenu des contrats ; et des concepts tels que « activités ou travaux spécialisés », « cœur de métier » sont définis et le règlement de la loi 29245 est approuvé.

ILS LE CONSIDÈRENT COMME INCONSTITUTIONNEL

Le jour même de la publication du décret, la Chambre de commerce de Lima (CCL) a indiqué qu'elle restreignait et limitait l'externalisation des services. Cela l'a décrit comme une violation flagrante du principe de hiérarchie normative prévu par la Constitution politique du Pérou.

« La DS 001-2022-TR, que nous remettons en question, prévoit que les activités qui ont pour objet le cœur de l'activité visée dans la finalité de l'entreprise ne peuvent pas être externalisées, accordant 180 jours aux contrats déjà conclus pour se conformer à la nouvelle règles imposées par le ministère du Travail et de la Promotion de l'emploi, sinon, les travailleurs de la société d'externalisation seront transférés à la masse salariale de l'entreprise principale », a expliqué le CCL.

Elle a également noté qu'ils étaient surpris par la décision unilatérale, car lors de la session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), tenue le 28 janvier, des représentants des fédérations syndicales des associations professionnelles et le ministère du Travail lui-même ont convenu que la proposition du ministre devrait passe d'abord au Comité de travail technique du CNT pour examen et discussion.

« Nous avons appris que le ministère de l'Économie et des Finances a exprimé son désaccord avec les modifications réglementaires de l'externalisation des services proposées par la ministre Betssy Chávez, malgré cela, unilatéralement et unilatéralement, la proposition a été approuvée par la présidence du Conseil des ministres (PCM) à la demande du Ministre », a déclaré le CCL.

L'institution a également déclaré que les règles qui doivent être prises en compte par les entreprises qui concluent des contrats d'externalisation sont déjà prévues par la loi 29245 et ne peuvent être restreintes ou limitées par de simples réglementations.

« Ce fait arbitraire incitera les entreprises concernées à déposer des demandes d'action populaire devant la justice, étant donné l'inconstitutionnalité manifeste du décret en question », a averti le syndicat.