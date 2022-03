Le militant controversé du Parti d'action nationale (PAN), Javier Lozano Alarcón, s'en est pris au président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pour la réponse de son administration aux célébrités qui ont participé dans la campagne contre le train maya.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, des acteurs et des chanteurs se sont joints à une campagne nationale appelée Sélvame Del Tren, qui vise à sensibiliser citoyens et expriment leurs préoccupations concernant la modification de la tranche 5 du travail phare de l'administration actuelle.

En réponse, le Secrétariat de l'environnement et des ressources naturelles (Semarnat) a remis en question la performance des célébrités qui ont participé, demandant où ils se trouvaient quand « la véritable dévastation a commencé ».

Lozano a dénoncé la dépendance, les partisans de Morena et le président López Obrador (Photo : Twitter/ @JLozanoA)

Par le biais d'une déclaration intitulée Où étaient les pseudo-écologistes lorsque la véritable dévastation a commencé il y a des années dans le sud-est du Mexique ? , le gouvernement de la Quatrième Transformation (Q4) a souligné que les informations diffusées par des personnalités du monde du spectacle sont erronées, puisque leurs dénonciations sont des situations qui ont débuté il y a 30 ans.

« Les publications qui circulent sur les réseaux sociaux, avec de la désinformation ou de la désinformation, dans lesquelles des pseudo-écologistes font croire à la population que le gouvernement favorise la dévastation environnementale (...) sont partagées des situations graves des 30 dernières années qui ont endommagé le naturel de la région la richesse et n'étaient pas dignes de faire entendre la voix de ceux qui sont aujourd'hui les défenseurs de l'environnement », peut-on lire dans la déclaration.

Face à cela, Javier Lozano a éclaté contre la dépendance, les partisans du parti Movimiento Regeneración Nacional (Morena) (Morena) et le président López Obrador, qu'il a qualifié de « conscient de soi, ignorant et irresponsable », car il a assuré qu'aucun autre gouvernement ne répondait à un démonstration de cette façon.

(Photo : Twitter/ @otero_rj)

La panista n'a pas été la seule à répondre à cette déclaration, le texte ayant provoqué des critiques et des ridicules de la part de centaines d'internautes. Ce fut le cas de l'acteur Gael García Bernal, qui a regretté que cette déclaration soit « ignorante et agressive ».

L'animatrice d'El Pulso de la República, Chumel Torres, a ironique que le gouvernement AMLO ait pleuré plus en trois ans que Victoria Ruffo dans tous ses romans.

(Photo : Twitter/ @AlejandroZeind)

Un autre utilisateur a demandé à l'agence de mener à bien son travail, car, a-t-il dit, « ils sont devenus pathétiques, jamais auparavant aussi discrédités, jamais auparavant aussi ouvertement vulgaires. Je ne sais pas qui gère ce compte, mais ce n'est certainement pas un pro. »

Alors qu'un internaute a demandé de connaître les manifestations d'impact environnemental que l'administration prétend faire, ainsi que de montrer les projets qu'elle réalise. « Ou une pétition est-elle requise par l'intermédiaire de l'Institut national pour la transparence, l'accès à l'information et la protection des données personnelles (INAI) ? Avec de la documentation en main et on ne comprend pas », a-t-il ajouté.

Ce à quoi l'institution a répondu : Toute personne qui souhaite exercer son droit d'accès à l'information peut le faire sur la page http://plataformadetransparencia.org.mx ».

(Photo : Twitter/ @PabloMontanoB)

« C'est tellement rétrograde de dire que quelqu'un n'a pas le droit de défendre le présent parce qu'il n'a pas défendu le passé. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller et jouer ! Cela pèsera celui qui vous pèsera » et « 1.- Quel langage pathétique et de bas niveau de votre part. 2.- Avez-vous déjà préparé l'étude d'impact environnemental ? 3.- Savez-vous ce qu'est la mécanique des sols ? » , étaient d'autres commentaires.

CONTINUEZ À LIRE :