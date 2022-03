Cette année, il y a eu au moins 500 cas de violence à l'école à Medellín

Récemment, le ministère de l'Éducation de Medellín a indiqué que jusqu'à présent cette année, au moins 500 cas de violence à l'école avaient été enregistrés, notamment des brimades, du harcèlement sexuel et de la cyberintimidation.

Afin de résoudre ce problème qui touche les étudiants des 229 établissements d'enseignement officiels, 337 privés et 49 couverts par la ville, le bureau du maire de Medellín a lancé la campagne « Ne vous touchez pas ».

Avec cette initiative, l'administration entend apporter un soutien aux étudiants victimes de violence dans les établissements d'enseignement de la ville. Mais il vise également à donner suffisamment de confiance aux enfants et aux jeunes pour dénoncer leurs agresseurs.

Il convient de noter que cette stratégie de lutte contre la violence à l'école est développée en collaboration avec l'Institut colombien pour le bien-être de la famille (ICBF), le Bureau du Médiateur, le Bureau du Procureur, la Personería et la Police des enfants et des adolescents.

De même, l'administration municipale a souligné que les secrétariats de l'éducation, des femmes, de la jeunesse, de l'inclusion sociale, de la famille et des droits de l'homme et de la santé font partie de la table ronde interinstitutionnelle qui est présente dans les institutions de Medellín afin de mener des activités culturelles, sanitaires, sécuritaires et de formation. des activités éducatives pour les communautés.

Voie de prise en charge en cas de violence à l'école

Comme l'a expliqué le ministère de l'Éducation de Medellín, cette voie de prise en charge des cas de violence scolaire comprend trois étapes : le signalement aux autorités compétentes, l'activation de l'itinéraire et la mise en œuvre d'une procédure régulière.

« Nous conserverons également l'identité des auteurs. Ce que nous faisons réellement aujourd'hui, c'est de réactiver cette route », a ajouté le responsable.

Il a également rappelé que ce processus devait être mené en compagnie des comités de coexistence scolaire présents dans tous les établissements d'enseignement de Medellín. En outre, il a profité de l'occasion pour inviter les écoles privées à rejoindre cette stratégie qui vise à mettre en place des espaces sûrs pour les élèves à travers le pays.

Le secrétaire à l'éducation de Medellín a déclaré qu'il était nécessaire que les écoles privées soient associées à ce type d'initiative car, dans de nombreux cas, les autorités locales sont informées des cas de violence scolaire dans ces institutions, par le biais des médias.

« Cela ne concerne pas uniquement les écoles publiques, cela fait également partie de la stratégie. Nous le découvrons souvent par les médias », a déclaré le responsable du bureau du maire de Medellín.

Il convient de rappeler que cette stratégie est lancée au milieu d'une vague de plaintes pour abus sexuels dans différentes institutions du territoire national, au cours desquelles des étudiants d'âges différents ont décidé de protester contre ce type d'événement.

