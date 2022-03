Antauro Humala : Les chances qu'il a de sortir de prison ou d'être gracié par Pedro Castillo

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle rétablissant la grâce accordée par Pedro Pablo Kuczynski à Alberto Fujimori, Antauro Humala Tasso, frère de l'ancien président Ollanta Humala emprisonné par le Andahuaylazo, n'a-t-il pas perdu espoir d'être libéré de prison bientôt et a écrit une lettre à un média expliquant les raisons pour lesquelles il devrait être libéré.

En 2009, le leader ethnocacé a été initialement condamné à 25 ans d'emprisonnement pour la saisie du poste de police d'Andahuaylas en 2005, qui a entraîné la mort de quatre policiers. Cependant, sa défense a fait appel de la sentence et a réussi à transformer le crime d'homicide qualifié, dont il était accusé, en celui d'homicide simple. Ainsi, sa peine a été réduite à 19 ans, il devrait donc être libéré de prison en janvier 2024.

Aujourd'hui, Antauro Humala aurait deux moyens de sortir de la prison d'Ançon II avant 2024. Dans sa lettre à Exitosa, il soutient qu'il aurait déjà purgé sa peine pour rédemption (prestation de prison) en raison de plusieurs mois de travail et d'éducation qu'il a faits en prison. L'autre moyen est que le président de la République, Pedro Castillo, lui accorde une grâce , comme il l'avait promis en avril 2021, alors qu'il était toujours candidat à la présidence.

POUR LES PRESTATIONS DE PRISON

Pour Antauro Humala, « il a droit à la liberté pour un châtiment purgé avec rédemption » et considère qu'il a jusqu'à présent un « excès d'emprisonnement de six mois ». « Je suis donc une personne kidnappée de l'État via le MINJUS/INPE », a-t-il dit.

Infobae s'est entretenu avec l'avocat Vladimir Padilla Alegre, membre de Padilla & Chang Abogados, qui a expliqué qu'en règle générale, « toute personne reconnue coupable d'un crime doit purger la peine » à laquelle il a été condamné. Il a toutefois indiqué que « le but de la pénalité est de resocialiser ». Par conséquent, si quelqu'un parvient à prouver que, dans le temps qui s'est écoulé, il a atteint l'objectif de la peine, il pourrait être libéré plus tôt.

Malgré cela, il a clairement indiqué que l'exécution de la peine (en moins de temps que ne le dicte la peine) est un pouvoir du juge, plutôt qu'un droit de la personne condamnée.

« On peut travailler ou étudier (à l'intérieur de la prison), mais les rapports de la commission qui évalue l'intérieur de la prison peuvent être négatifs. C'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé, mais vous avez, par exemple, des conflits d'adaptation et vous restez un risque », a-t-il expliqué.

« Il ne s'agit pas de vendre son travail pour la liberté, ce qui compte, c'est que vous vous resocialiez. L'éducation et le travail sont un moyen pour cela », a-t-il ajouté.

Il a noté que certains crimes, tels que le crime organisé, n'incluent pas les avantages carcéraux et que celui chargé d'attester de la resocialisation du détenu est une équipe technique multidisciplinaire de l'INPE (avec des psychologues, des travailleurs sociaux, etc.) qui prépare un rapport qui est référé à un juge, qui décidera d'appliquer ou non l'avantage susceptible de libérer la personne incarcérée.

ET LE PARDON ?

Bien que, en tant que candidat, Pedro Castillo ait promis de gracier Antauro Humala ; en septembre 2021, son ministre de la Justice de l'époque, Aníbal Torres, a assuré que gracier le chef ethnochacériste ne serait pas viable car le crime pour lequel il est condamné ne permettrait pas lui accès à la grâce présidentielle.

« Selon la loi, le crime pour lequel il est condamné n'est pas possible. Il se peut que la campagne ait été offerte, que c'était peut-être l'intention, mais maintenant nous devons examiner la possibilité constitutionnelle et juridique de cette situation », avait déclaré Torres à l'époque.

À cet égard, l'avocat Vladimir Padilla a rappelé que « le pardon est une faculté présidentielle, un retard par rapport à la monarchie lorsque le roi, tout-puissant, a déterminé qui a donné la liberté à ».

Cependant, il a estimé que, bien que juridiquement il s'agisse d'un pouvoir présidentiel, le chef de l'État ne peut ignorer le droit international qui stipule, par exemple, que les crimes contre l'humanité ne peuvent pas être pris en compte pour une grâce présidentielle.

Il a ajouté que la grâce la plus acceptée dans la doctrine est celle accordée pour des raisons humanitaires, lorsque la personne incarcérée est en phase terminale.

Pour cette raison, dans le cas d'Antauro Humala, qui n'a pas commis de crime contre l'humanité, il pourrait bénéficier d'une grâce s'il est démontré qu'il souffre d'une maladie en phase terminale, mais « pas en tant que faveur politique ».

