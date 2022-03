Affrontements et drapeaux rouges, les risques pour Checo Pérez lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite

Après avoir fait une qualification historique au Grand Prix d'Arabie saoudite lors de son édition 2022, Sergio Pérez partira de la première place de la grille pour la course de dimanche. Dans un circuit de Djeddah qui a été caractérisé comme n'étant pas particulièrement idéal pour les dépassements (cette année, c'est son deuxième du calendrier), les risques pour le coureur mexicain sont dus aux accidents continus qui se produisent entre les murs étroits et les limites de la piste.

Par exemple, la séance du jour. L'activité a été interrompue à deux reprises en raison de la présence de drapeaux rouges à la suite des collisions entre Nicholas Latifi de Williams et Mick Schumacher de Haas. Le Canadien au premier trimestre et l'Allemand au T2. Ce dernier avec un coup très fort qui a généré une incertitude importante sur son état de santé. Son bien-être a finalement été confirmé, mais il a dû être transporté à l'hôpital pour d'autres examens.

Le circuit de Djeddah fête sa deuxième année dans le calendrier de Formule 1. Les tours à grande vitesse et les murs en tant que limites ont amené les coureurs à prendre un soin et une attention particuliers dans le développement des tours. Checo lui-même a déclaré à plus d'une reprise que ce week-end est l'un des plus difficiles de la saison de la catégorie supérieure du sport automobile.

Mick Schumacher s'écrase lors des qualifications Q2 au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Photo : @F1

En 2021, le pilote mexicain de 32 ans a dû quitter le Grand Prix après avoir joué dans un affrontement avec une autre voiture au 15e tour de la course, en raison de l'espace limité et surpeuplement qui a été généré juste après la relance de la course (également en raison d'un autre accident). Les dégâts subis par le RB16B ne lui ont pas permis de continuer sur ce qui était l'avant-dernière manche de la saison.

Quant aux conséquences directes, cela signifiait s'éloigner de la lutte pour la troisième place de la Coupe du monde qu'il organisait à l'époque avec le Finlandais Valtteri Bottas de Mercedes. Le résultat s'est terminé avec l'ancien coéquipier de Hamilton à la troisième place de la course. Le Grand Prix a été remporté par Lewis et Max Verstappen a terminé deuxième.

« La course de la saison dernière était folle, c'est un circuit très exigeant et ce sera encore plus le cas avec les nouvelles voitures. Malheureusement, je n'ai pas terminé la course en 2021, donc je veux faire une course propre et montrer tout le potentiel de cette voiture », a déclaré Pérez avant la réalisation du Grand Prix actuel.

Sergio Pérez est resté à analyser l'affrontement qui l'a laissé à l'écart du GP d'Arabie saoudite en 2021. (Photo : Twitter/ @F1)

Ce que Pérez a fait ce samedi 26 mars entrera dans l'histoire non seulement dans sa carrière professionnelle, mais aussi dans le sport mexicain. Son départ de l'avant de la grille pour la course représentera la première fois qu'un pilote aztèque le fera.

El Tapatio a stoppé le chronomètre à 1:28 .200, juste 0,025 seconde plus rapide que Charles Leclerc de Ferrari qui a pris la deuxième place. Carlos Sainz Jr. a complété le podium après avoir franchi la ligne d'arrivée 0,202 plus tard.

« Il m'a fallu quelques courses. Ça a été incroyable. Je peux faire un millier de tours et je ne pense pas pouvoir battre celui que j'ai fait, c'était excitant. Nous ne nous attendions pas à grand-chose par rapport aux Ferrari, nous ne nous sommes pas concentrés sur la course, mais nous espérons continuer ainsi demain », a-t-il déclaré en fin de journée.

