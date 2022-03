Voici les options où vous pouvez vous rendre au pique-nique Estereo 2022

Au cours de ce dernier week-end de mars, le parcours de golf de Briceño accueillera des milliers d'amateurs de musique live qui assisteront à une nouvelle version du Stereo Picnic Festival (FEP). Pendant les trois jours du festival, les cinq scènes activées augmenteront le volume des haut-parleurs de 14 h 30 jusqu'à l'aube. La seule chose que le public doit faire est de se rendre sur place et pour cela, plusieurs options s'offrent à vous.

Bus, voitures, camionnettes, conducteurs choisis, entre autres. Les participants au FEP ont plusieurs options pour se rendre au parcours de golf de Briceño et peuvent choisir celle qui convient le mieux à leur budget.

Véhicule privé

Les participants à la FEP peuvent se déplacer avec leur groupe d'amis dans une voiture privée, mais ils doivent savoir qu'ils doivent rechercher un parking dans la zone de travail jusqu'au moment où ils prévoient de quitter l'événement. De même, il est important de se souvenir de la responsabilité que cela implique, telle que ne pas consommer d'alcool afin de pouvoir revenir dans ses cinq sens.

Si vous avez une voiture et décidez de boire de l'alcool, le Festival a à votre disposition le service de chauffeur choisi d'une valeur de 140 000$ par trajet. Les utilisateurs quittaient le terrain de golf et le chauffeur les déposait à un seul point d'arrivée à Bogotá. Comment cela fonctionne-t-il ?

Les bus

Le FEP propose également un service de bus au départ et à l'arrivée à différents points de Bogota. Parmi les principaux, citons le parking de Carulla Alhambra (Calle 114 #45 .78) et le musée interactif Maloka (Carrera 68D #24ª -51).

Chaque bus partira toutes les 20 minutes de 11 h 00 à 19 h 00 pour le Festival et le retour se fera de 22 h 00 à la fin de chaque journée. Le service coûte 25 000$ par aller simple par jour, ou 70 000$ pour les trois jours ; et le retour coûte 35 000$ par jour ou 100 000$ pour les trois jours. Si vous achetez un aller-retour, cela coûte 45 000$ ou 125 000$ par jour pour les trois jours.

Vans

Les camionnettes FEP peuvent être achetées sur la page Yellow Tickets. Lorsque vous laissez les données, vous serez contacté pour coordonner un point de départ de Bogota et deux points d'arrivée (le lieu de prise en charge et un lieu supplémentaire). Les prix varient selon les lieux pour les personnes :

11 personnes : 450 000$ par jour ou 1 300 000$ pour les trois jours

14 personnes : 500 000$ par jour ou 1 450 000$ pour les trois jours

18 personnes : 600 000$ par jour ou 1 750 000$ pour les trois jours

Quelle que soit la manière dont vous décidez de vous rendre au FEP, pensez à ne pas commencer votre voyage sur le terrain de golf sans avoir préalablement vérifié que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour profiter du festival. L'essentiel est d'avoir sur vous votre pièce d'identité, la carte de vaccination covid-19 et il va sans dire que votre poignée, qui est l'entrée de l'événement.

N'oubliez pas non plus d'avoir de l'argent sur votre poignée pour pouvoir acheter de la nourriture et des boissons pendant le festival. Pour utiliser le système, il est nécessaire d'activer le handle sur le lien : festivalestereopicnic.com/handles. L'événement vous recommande de sauvegarder le numéro de série que vous pouvez trouver à l'arrière de la poignée et de l'enregistrer également, car « en cas de problème, il sera d'une importance vitale de pouvoir vous offrir un meilleur support technique et de résoudre tout événement imprévu ».

Gardez également à l'esprit les autres articles qu'il est recommandé d'emporter et ceux que vous devez absolument laisser à la maison. Chez Infobae Colombia, nous avons dressé une liste afin que vous puissiez profiter du « retour » de l'EFP sans problème.

