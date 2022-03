Voici les itinéraires de Transmilenio pour se rendre au pique-nique de l'Estéreo

Après deux ans de silence forcé, le pique-nique de l'Estéreo revient comme d'habitude au club de golf Briceño 18, situé à la sortie nord de Bogotá au kilomètre 19 via Tunja.

Le festival accueillera des milliers de mélomanes qui vivront avec les performances de plus de 90 artistes, dont Foo Fighters, The Strokes, The Libertines, Idles, The Drums, The Golden Pair, J Balvin, The San Jacinto Bagpipers, Ela Minus, entre autres.

Cependant, étant donné que le festival se déroule en dehors de Bogota, les participants qui décident de prendre les transports en commun doivent arriver au portail nord et de là prendre un bus intermunicipal pour les municipalités de Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé ou Suesca et passer par le parcours de golf Briceño 18.

Ces services intercommunaux peuvent être empruntés à l'intérieur du portail nord ou au terminal de transport nord de Bogotá.

De Portal 80 à North Portal, prenez la route B10 : du lundi au vendredi, de 5 h 00 à 21 h 30.

Du portail sud au portail nord, prenez la route B12 : du lundi au vendredi, de 4 h 30 à 23 h 00.

Du portail El Dorado au portail nord, prenez la route B16 du lundi au vendredi de 5 h 30 à 22 h 30.

Du portail La Américas au portail nord, prenez la route B14 du lundi au vendredi, de 4 h 30 à 21 h 30.

De Portal 20 de Julio à North Portal, prenez la route B18 du lundi au vendredi de 5 h 30 à 22 h 30.

Du portail Usme au portail nord, prendre la route : B75 du lundi au vendredi : 4 h 00 à 23 h 00.

De la montée du portail au portail nord, prenez la route : B50 du lundi au vendredi de 6 h 00 à 8 h 30.

De Portal 80 à North Portal, prendre la B10 : samedi de 5 h 30 à 21 h 30.

Du portail sud au portail nord, prendre la B12 : samedi de 4 h 30 à 23 h 00.

Du portail El Dorado au portail nord, prenez la route B16 de 5 h 30 à 22 h.

Du portail La Américas au portail nord, prendre la route B14 le samedi : 5 h 00 à 21 h 30.

De Portal 20 de Julio au portail nord, prenez la route B18 de 4 h 30 à 21 h 30.

Du portail Usme au portail nord, prendre la route B75 le samedi : 4 h 00 à 23 h 00.

De la montée du portail au portail nord (il n'y a pas de route directe)

De Portal 80 à North Portal, prendre la B10 les dimanches et jours fériés : de 6 h 30 à 20 h 00

Du portail sud au portail nord, prendre la B de 12 h 4 h 00 à 22 h 00.

Du portail El Dorado au portail nord (il n'y a pas de route directe)

Du portail La Américas au portail nord, prendre la route B14 le dimanche de 4 h 00 à 22 h 00.

De Portal 20 de Julio à Portal Norte, prendre la route (Il n'y a pas de route directe)

Du portail Usme au portail nord, prenez la route B75 de 5 h 00 à 22 h 00.

De la montée du portail au portail nord (il n'y a pas de route directe)

Porta San Mateo au portail nord B44 les dimanches et jours fériés de 5 h 00 à 22 h 00.

CONTINUEZ À LIRE :