Tremblement de terre de magnitude 5.1 à Arequipa, l'une des zones les plus sismiques du Pérou

Lima, 24 mars Un séisme de magnitude 5,1 a secoué ce jeudi la ville andine de Cabanaconde, dans la province de Caylloma, dans la région d'Arequipa, au sud du Pérou, sans aucun dommage personnel ou matériel signalé à ce jour. Le mouvement tellurique s'est produit à 19 h 56 heures locales (24,56 GMT) avec un épicentre à 11 kilomètres au sud-est de Cabanaconde, à une profondeur de 130 kilomètres, tel que rapporté par l'Institut géophysique du Pérou (IGP). Le séisme a été ressenti avec une intensité III à Cabanaconde, qui appartient à l'une des régions les plus sismiques du pays. Il y a huit jours, Caylloma a été secouée par une succession de 19 tremblements de terre en une journée, le plus fort de magnitude 5,5, qui a laissé une centaine de maisons enterrées car la plupart étaient construites en briques d'argile. Le maire du district de Maca, Sixto Rojas, a déploré que l'église locale, qui était leur patrimoine culturel, ait également craqué et qu'ils attendaient l'aide du gouvernement régional pour aider les familles touchées. Le Pérou est situé dans la ceinture de feu du Pacifique, où se déroule 80 % de l'activité sismique mondiale. CHEF mmr/rrt