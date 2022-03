Trailer et date de sortie pour « Yaksha : Merciless Ops », le nouveau film d'action sud-coréen sur Netflix

Les succès de la Corée du Sud depuis la victoire de Parasites continuent de se répéter et de se multiplier sur d'autres plateformes. Qu'il s'agisse de films d'action, de drames ou d'autres genres, le marché occidental englobe aujourd'hui la Corée du Sud, ses œuvres et ses cinéastes. Dans ce cas, Netflix parie sur son nouveau film d'action avec deux membres de la distribution de The Squid Game.

Jinyoung du boys band sud-coréen GOT7, Sol Kyung Gu, qui a une longue et brillante carrière dans l'industrie cinématographique, et Park Hae Soo, qui a participé à The Squid Game, sont les grandes stars de ce nouveau thriller et film d'action qui sortira sur Netflix le 8 avril. Yaksha : Ruthless Operations est le titre en anglais, tandis qu'en espagnol, Yaksha : Merciless Operations, présente un film avec des espions, des agents secrets et plus encore.

Le synopsis du film présente l'histoire avec Yaksha au centre de la scène : « Le chef impitoyable d'une équipe secrète d'opérations secrètes internationales se lance dans une mission dangereuse sur un champ de bataille miné d'espions et d'agents. Après avoir été victime de divers pièges et trahisons, il n'a d'autre choix que de s'associer à un inspecteur moraliste spécial envoyé de Séoul. »

Ji Kang In, qui sera joué par Sol Kyung Gu, est à la tête de l'équipe des opérations spéciales et une personne impitoyable qui n'a pas peur d'enfreindre les lois pour s'acquitter parfaitement de ses fonctions. Son nom est « Yaksha », ce qui signifie : un fantôme qui consomme les gens. Dans l'histoire, il dirigera son équipe à travers une opération secrète de renseignement au cours de laquelle le sort de l'Asie du Nord-Est est décidé.

Netflix a élargi la description du film avec plus d'informations, fournissant un contexte pour Shenyang, le centre géopolitique de l'Asie du Nord-Est et la ville avec la plus forte densité d'espions au monde qui servira de scène. De plus, c'est le lieu d'opérations de Kang-in, le vrai nom du vétéran surnommé Yaksha. Lorsque le service national de renseignement de la Corée du Sud découvre que toutes les conclusions sur les tendances à Shenyang rapportées par l'équipe des opérations secrètes sont fausses, Yeom Jeong-won, le quatrième chef du service de renseignement, envoie l'inspecteur spécial Han Ji-hoon en tant qu'inspecteur spécial.

Du côté de Park Hae-soo, ce sera la contrefigure du personnage susmentionné et devra enquêter sur l'affaire. Il convient de rappeler que Park avait une énorme popularité après sa participation à The Squid Game l'an dernier. En raison de ce succès, Yaksha : Ruthless Operations sera le premier projet de film de Park Hae-soo pour Netflix après être devenu l'un des visages du succès de Squid Game.

Affiche pour « Yaksha : Merciless Operations », le nouveau film de Netflix

Yaksha : Merciless Ops sortira le 8 avril sur Netflix

