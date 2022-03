Sur fond d'accusations de tentative « accélérée », les députés ont entamé des discussions sur la réforme de l'électricité

Fotografía cedida este mates por la Cámara de Diputados de México, en la que se registró el desarrollo de una sesión ordinaria de trabajo, en Ciudad de México (México). El Parlamento aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente. EFE/Cámara de Diputados

Au milieu des demandes de l'opposition, la Chambre des députés a entamé la discussion sur la réforme de l'électricité proposée par le président Andrés Manuel López Obrador et bien qu'elle soit censée se rendre en session plénière en avril, il n'y aurait toujours pas de date fixe, du moins cela a été déclaré par le président de la commission des points constitutionnels, Juan Ramiro Robledo.

« Les informations de presse ne sont pas des informations officielles. Il y a une date de début pour le processus de la phase de discussion, qui est aujourd'hui ; il est prévu de statuer et d'approuver en avril, bien qu'il n'y ait pas de date précise pour se rendre à la session plénière », a déclaré le législateur du Mouvement de régénération nationale (Morena), lors d'une conférence de presse.

Ceci, après avoir dépassé les médias, que l'initiative serait votée le 13 avril, au milieu de la Semaine Sainte, ce qui a suscité des critiques de la part de l'opposition.

Le législateur morenista a nié l'intention d'approuver la réforme accélérée de l'électricité.

« L'initiative du président, qui est celle qui motive ce processus, a déjà été soumise depuis six mois (avant le législatif), elle ne peut pas être précipitée, il ne peut y avoir de précipitation, il ne peut y avoir d'objection quant à l'heure si elle a six mois. Et de travailler le Législatif, parce que n'importe quel jour peut être activé et n'importe quel jour est possible », a-t-il dit.

Robledo a déclaré qu'une fois que les Commissions unies sur l'énergie et les points constitutionnels seront mises en place en session permanente la semaine prochaine, tous les groupes parlementaires seront en mesure de publier leurs réflexions sur la proposition.

« Tous les groupes parlementaires pourront apporter leur contribution, ils pourront discuter, ils pourront s'opposer à tout aspect d'un projet d'avis qui sera présenté », a-t-il souligné.

Pour sa part, le président de la Commission de l'énergie, Manuel Rodríguez, a souligné que la réforme de l'électricité du président Andrés Manuel López Obrador maintenait des garanties pour les investissements des personnes déjà présentes dans le secteur de l'électricité.

L'initiative de réforme controversée du président López Obrador vise à limiter la participation privée à la production d'électricité à 46 % en faveur de la Commission fédérale de l'électricité (CFE) accusée d'utiliser des centrales polluantes et obsolètes.

Les députés de l'opposition ont critiqué l'urgence dans laquelle il est prévu de débattre et d'analyser cette réforme constitutionnelle.

Pour réaliser la réforme, le gouvernement fédéral a besoin d'une majorité qualifiée à la Chambre des députés (333 législateurs). Cependant, Morena a perdu cette majorité après les élections de mi-mandat du 6 juin, puisqu'en ajoutant ses voix à celles de ses alliés (PT et Parti vert) ils ne totalisent que 277, elle doit donc convaincre au moins 57 députés de l'opposition.

Avant d'être débattu à la Chambre des députés, un Parlement ouvert s'est tenu pendant des semaines à la Chambre basse avec des politiciens, des analystes et des représentants de l'industrie pour évaluer la proposition de réforme.

Lors de l'installation du groupe d'amitié Mexique-États-Unis qui a été installé à la Chambre des députés, l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, a appelé à une réforme de l'électricité afin de respecter les accords et contrats existants.

« Pour que les contrats soient respectés, les accords qui ont été conclus avec les lois en vigueur ont depuis investi, car s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'investissement et nous avons besoin d'investissements. Nous avons besoin d'investissements dans le sud-est, nous avons besoin d'investissements à Coahuila, dans des endroits où il y a tant d'énergie solaire », a-t-il dit.

À cet égard, Manuel Rodríguez González, président de la Commission de l'énergie de la Chambre des députés, a déclaré que « les investissements de ceux qui sont déjà présents dans le secteur de l'électricité sont garantis ».

Il a également demandé à Salazar la tranquillité d'esprit car, a-t-il dit, « les investissements privés nationaux et étrangers qui sont présents, et ceux à venir, auront toutes les garanties pour rester présents au Mexique ».

Dans le même ordre d'idées, Robledo a déclaré que « tout le contenu et la portée juridique des contrats et des permis seront respectés. C'est ce qui est indiqué dans l'initiative du président. »

