Suarez après la victoire du Costa Rica sur le Canada : « J'enlève mon chapeau »

San Jose, 24 mars L'entraîneur du Costa Rica, le Colombien Luis Fernando Suarez, était fier de la performance de son équipe lors de la victoire 1-0 de jeudi contre le Canada et a déclaré qu'il « enlève son chapeau » à la réponse des footballeurs lors de la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Cela a été très stressant, mais je suis fier que malgré les situations pessimistes de nombreuses personnes, le groupe ait toujours été présent et ait voulu prendre de l'avance. Je lève mon chapeau à ces joueurs qui ont géré une telle pression et qui ont bien réagi », a déclaré Suarez lors de la conférence de presse après le match. Le Costa Rica a enregistré un mauvais début d'égalité, mais a remporté 13 des 15 derniers points et n'a pas encaissé de buts lors des 4 derniers matches, ce qui lui a permis d'entrer en zone éliminatoire alors qu'il restait deux tours avant la fin de la finale octogonale de la Concacaf. « Je suis très fier de pouvoir diriger ce groupe d'êtres humains très spéciaux. Non seulement ce sont de bons joueurs, mais ce sont des gens qui valent la peine d'être avec eux même pendant un certain temps », a déclaré l'entraîneur. L'entraîneur a déclaré que la victoire de jeudi, avec laquelle le Costa Rica s'est terminé par l'invaincu du Canada, « démontre le caractère des joueurs et le désir de bien représenter le pays » et a apprécié qu'il s'agisse d'une victoire sur « la meilleure équipe nationale de cette époque à la Concacaf ». Suarez a qualifié de « spectaculaire » l'atmosphère générée par les 35 000 supporters qui ont envahi le stade national de San Jose ce jeudi et a déclaré que cette vibration positive devait être ressentie à distance lors du match de dimanche prochain au Salvador. « Si nous obtenons 13 des 15 derniers points, nous devons bien terminer. Je veux que le joueur sache qu'il faut beaucoup de stress pour se qualifier pour la Coupe du monde. Il faut être bien préparé », a déclaré Suarez. À deux jours de la fin, le Canada est en tête avec 25 points, suivi des États-Unis et du Mexique, tous deux avec 22 points, tandis que le Costa Rica est dans la zone éliminatoire avec 19 points, devant le Panama (18) et le Salvador (10), la Jamaïque (8) et le Honduras (4). CHEF DMM/GA