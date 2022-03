Spotify interrompt ses services en Russie en raison d'une loi restrictive sur l'information

New York, 25 mars La plateforme musicale Spotify a annoncé ce vendredi qu'elle allait interrompre tous ses services en Russie car les récentes lois restreignant la liberté des médias pourraient mettre en danger ses employés et ses auditeurs. Dans un communiqué de presse, la société suédoise, qui propose en plus de la musique toute une gamme de podcasts à contenu politique, a déclaré qu'elle prévoyait d'achever la suspension de tous ses services d'ici la fin du mois d'avril. L'annonce de la suspension totale intervient après que Spotify a notifié la fermeture de son bureau en Russie au début du mois et a annulé quelques jours plus tard son service payant, n'offrant que le service gratuit. « Spotify pense toujours qu'il est d'une importance vitale d'essayer de maintenir nos services opérationnels en Russie afin de fournir des informations et des informations indépendantes dans la région », commence le communiqué. « Malheureusement, une législation récemment adoptée qui restreint l'accès à l'information, élimine la liberté d'expression et criminalise certains types d'actualités met en danger la sécurité des travailleurs de Spotify et peut-être de nos auditeurs », ajoute le texte. D'autres grandes entreprises technologiques, dont Google et Apple, ont cessé d'offrir certains services en Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, ainsi que plusieurs banques et sociétés américaines emblématiques telles que McDonald's et Starbucks. En raison des lois adoptées en Russie restreignant les informations sur l'invasion de l'Ukraine, plusieurs médias ont temporairement suspendu leurs activités dans le pays, notamment la BBC ou EFE, tandis que d'autres ont réduit leur présence, comme CNN ou le New York Times.