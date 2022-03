Sports Writing, 25 Mar « Rien n'est impossible (rien n'est impossible) » s'est tatoué sur son bras droit Aleksandar Trajkovski, le buteur et le protagoniste de l'exploit de la Macédoine du Nord contre l'Italie, qu'il a battu contre la cote avec une droite redoutable qui a provoqué un échec de conséquences imprévisibles chez l'actuel champion d'Europe, en dehors de la Coupe du monde au Qatar, lors des retrouvailles de l'ailier avec le stade Renzo Barbera de Palerme, où il a passé quatre années « merveilleuses » et marqué plus de buts que jamais. Après un siège de 32 tentatives sur le but de son équipe, défendu par Stole Dimitrievski, le gardien du Rayo Vallecano, bien que cinq d'entre eux n'aient été qu'entre trois combinaisons, seize corners et 67 attaques, selon les statistiques officielles de l'UEFA, à la 92e minute, alors que la prolongation semblait un événement irréfutable, voire un prix pour l'endurance pendant une heure et demie de Macédoine du Nord, le « 9 » a tiré le tir gagnant de 25 mètres qui le propose comme prétendant à jouer dans la Coupe du monde. Il a le Portugal, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva... Mardi prochain et en tant que visiteur. Contre l'Italie, deux tirs au but ont suffi à la 67e équipe nationale du monde, dans le dernier classement de la FIFA, ou à la 34e en Europe pour tirer au sort la demi-finale de son repêchage et se qualifier pour la place la plus proche qu'elle ait jamais eue de disputer une Coupe du monde. Il a bel et bien joué la dernière Coupe d'Europe. En revanche, lors de la qualification pour Russie 2018, elle était cinquième de son groupe, remporté par l'Espagne et dans lequel l'Italie a également participé, à égalité pour un autre but de Trajkovski, à cette occasion à Turin (1-1), en octobre 2017. Plus de quatre ans et demi plus tard, son nom a de nouveau résonné comme un cauchemar pour l'Italie, qu'il a renversée avec son 20e but en 74 matches (cinq matches en 10 sur le parcours actuel des qualifications pour le Qatar 2022), selon les statistiques officielles de l'UEFA, avec l'équipe nationale de son pays. Avec lui il a fait ses débuts il y a une dizaine d'années, au point d'avoir 19 ans, en 2011, avant d'entamer un rallye multi-équipes qui l'a maintenant dirigé vers l'Arabie saoudite, Al Fayha, avec qui il a signé le marché de l'hiver dernier pour un an et demi après avoir quitté Majorque, dans lequel il n'a pas répondu aux attentes (un but en 28 matches) avec lequel est arrivé, précisément, de Palerme. « C'est la ville qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui », se souvient l'ailier de 29 ans. Même au cours de ses prochaines destinations, il a rappelé des buts qu'il avait marqués avec le maillot rose de Palerme, dans lequel il a excellé comme il ne l'avait fait dans aucune autre équipe, avec 113 matches, 20 buts et 16 passes décisives, parmi les quatre parcours qu'il a joués là-bas (deux en Serie A et deux dans le B), mais d'où il est parti pour un cause simple : le club, l'US Cittá di Palermo, a fait faillite en 2019. Il avait auparavant joué pour Zulte Waregem et Malines en Belgique, en plus de l'Inter Zapresic croate. Puis à Majorque et à Aalborg, en dehors d'Al Fayha. « C'est une victoire pour l'Italien », a admis Blagoja Milesvki, le sélectionneur de la Macédoine du Nord, après le triomphe notoire, célébré par des milliers de personnes à Skopje, alors que la presse locale se réunissait dès le moment même où l'arbitre, le Français Clement Turpin, marquait la fin du match, un exercice défensif par son qui avait à peine 36 pour cent de possession, a bloqué 16 tirs de l'Italie et a donné moins de la moitié de passes que son rival : 488 à 235. Mais il a montré un coup sûr : deux tirs, un but. Il en aura aussi besoin mardi prochain contre le Portugal. Comme Eljif Elmas, le milieu de terrain de Naples âgé de 22 ans. En Italie, il sera à la disposition de son entraîneur pour la finale pour une place en Coupe du monde. « Il va revenir et nous donner un coup de main », a confirmé l'entraîneur. « Si nous pouvions battre le Portugal ? Oui. Nous allons gagner. Nous ferons tout notre possible pour gagner... Et nous le ferons », a déclaré le capitaine Stefan Ristovski, après l'exploit de Trajkovski à Palerme. La Coupe du monde 2022, histoire, n'attend qu'un match. CHEF ID/OG