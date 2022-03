Quelles sont les 19 équipes qui se sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde au Qatar : quand les places restantes seront-elles définies ?

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

La Coupe du monde du Qatar compte quatre autres participants : le Japon, l'Arabie saoudite, l'Équateur et l'Uruguay. Dans une journée de super action dans les qualifications, avec 21 matches, il y en a déjà 19 combinés avec une place garantie pour la compétition œcuméniques.

Au début, avec un doublé de Kaoru Mitoma, l'équipe nationale du Japon a battu l'Australie 2-0 — où elle n'avait pas gagné depuis 25 ans — et a réussi à passer à la Coupe du monde après les qualifications asiatiques. Ce résultat a également qualifié l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde au Qatar avant d'affronter la Chine ce jour-là.

L'équipe japonaise, qui a mal débuté les qualifications mais qui a réussi à les mettre sur la bonne voie à temps, disputera son septième championnat du monde consécutif après avoir remporté jeudi une victoire historique à Sydney. Les buts marqués par Kaoru Mitoma aux 89e et 94e minutes lui ont donné accès à la Coupe du monde et lui ont également permis de se qualifier plus facilement pour l'équipe arabe pour la deuxième édition consécutive.

Mitoma, un attaquant de 24 ans qui joue pour la Royale Union Saint-Gilloise (révélation du football belge), est sorti du banc pour donner la victoire au Blue Samurai, qui s'est imposé en tête des qualifications du Groupe B Asie avec 21 points, deux unités de plus que L'Arabie saoudite, qui affrontera jeudi la Chine au stade de Sharjah aux Émirats arabes unis.

En Amérique du Sud, l'Uruguay a également fait match nul après avoir battu le Pérou 1-0, avec un but de Giorgian De Arrascaeta, dans un duel controversé pour l'action finale dans laquelle un centre de Trauco semblait entrer complètement dans l'arc céleste.

Ceux menés aujourd'hui par Diego Alonso ont atteint la ligne des 25 points de l'Équateur, qui a également assuré une présence au Qatar malgré le 1-3 défaite contre le Paraguay.

Ainsi, le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Équateur et l'Uruguay rejoignent les 15 autres équipes déjà qualifiées : Qatar, Allemagne, Argentine, Brésil, Belgique, Croatie, Corée du Sud, Danemark, Espagne, France, Angleterre, Iran, Serbie, Suisse, Corée du Sud, Espagne, France, Angleterre, Iran, Serbie, Suisse et Pays-Bas.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA aura lieu le 1er avril à Doha et se tiendra avec 29 pays confirmés, c'est-à-dire qu'entre demain et mercredi 30 mars, 10 places seront réglées entre l'Europe, l'Afrique, la Concacaf, l'Amérique du Sud et l'Asie. Les trois autres seront connus en séries éliminatoires. Le grand événement aura lieu à partir du 21 novembre et la finale aura lieu le 18 décembre.

CONTINUEZ À LIRE :