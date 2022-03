Prison pour faux procureur qui aurait participé à l'enlèvement d'un marchand à Medellín

Le bureau du procureur général a annoncé ce jeudi 24 mars qu'Ana Lucía Gómez Tuhirán avait obtenu une mesure d'assurance dans un centre pénitentiaire ; l'enquêteur du Sijin de la police nationale, Jhon Javer Ortega Gómez Gómez Gómez et le particulier Juan David Gómez Ramos, qui auraient été impliqués lors de l'enlèvement d'un marchand dans le quartier El Poblado de Medellín.

Les informations de l'accusation indiquaient également que les tâches d'enquête menées avec le soutien de Dijin et de la CTI ont révélé que le 4 août 2021, Ortega Gómez, apparemment, pour un contrat d'investissement avait remis 78 millions de pesos à un négociant pour la vente d'or.

Il a également été précisé que le document susmentionné convenait d'une période de 6 mois et fixait un paiement mensuel d'intérêts équivalent à 5 %. Cependant, à la fin du même mois, les accusés auraient détenu le commerçant pendant deux heures et demie dans leur bureau pour, apparemment, faire pression sur le retour immédiat de l'argent investi.

Les enquêtes ont également révélé qu'au même endroit, ils auraient saisi 14 millions de pesos en liquide, une somme qui selon le faux responsable du parquet resterait dans la chaîne de garde jusqu'à ce qu'elle paie la totalité de l'investissement millionnaire.

Cela pourrait vous intéresser : « Ouvert de là » : un chauffeur de taxi a tenté de sauver un camarade assassiné à Bogota

« Les enquêteurs ont établi que pendant que le patrouilleur gardait la victime, afin qu'il n'utilise pas son téléphone portable ; Gómez Tuhirán aurait contraint la victime à effectuer le transfert d'une camionnette évaluée à plus de 90 millions de pesos. Tout cela en échange de ne pas donner effet à un prétendu mandat d'arrêt qui, pour le crime de fraude, serait dirigé contre le commerçant », a déclaré le parquet.

De même, il a assuré que, selon l'enquête, un jour après la détention illégale, la victime avait été convoquée chez un notaire à Medellín pour authentifier le transfert de la voiture et modifier le contrat susmentionné, pour un billet de paiement immédiat.

Il faut dire que les éléments de preuve obtenus par le bureau du procureur ont permis de conclure que Gómez Tuhirán aurait prétendu être procureur à d'autres occasions. Une autre des révélations de l'entité dans cette affaire est que le faux responsable affirmait avoir des relations étroites avec de hauts responsables de la police à Medellín et dans la capitale de la République, mais elle a également dit qu'elle menait d'autres activités illégales en compagnie du patrouilleur de la police nationale.

Les accusés ont été arrêtés le 16 mars et n'ont pas accepté les accusations portées contre eux comme étant présumés responsables d'enlèvement extorsion, de concert pour crime aggravé, de vol qualifié, d'investiture ou d'accusation simulée et de mensonge dans des documents publics et privés et d'abus de service public.

Dans d'autres informations judiciaires dans la capitale d'Antioquia, il a également été rapporté que, le 23 mars, le bureau du procureur a obtenu une mesure de sécurité dans un centre de détention contre un étranger de 31 ans prétendument responsable d'une tentative d'extorsion aggravée, une accusation qui n'a pas été acceptée.

Selon la plainte déposée par une femme, également étrangère ; la personne présumée, âgée de 20 ans, aurait exigé qu'elle paie 500 000 pesos en échange de ne pas avoir envoyé sa famille ou posté une vidéo intime sur les réseaux sociaux.

L'accusé a été capturé le 17 mars dans le quartier de Manrique à Medellín par le Gaula de la police nationale.

CONTINUEZ À LIRE :