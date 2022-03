Piso 21 et le rappeur Ñejo joignent leurs voix dans le single « Salvavidas »

Miami, 25 mars Le groupe colombien Piso 21 et le Portoricain Ñejo ont rejoint leurs voix dans le single « Salvavidas », une chanson qui reflète une « synergie musicale » qui combine les « styles et sons » des deux côtés, a rapporté le label Warner Music Latina ce vendredi. Le son de « Salvavidas » contient « l'équilibre parfait entre la pop qui invite à la fête par la main de l'urbain qui fait inévitablement danser notre corps », décrit le label. Le nouveau single est publié avec un clip vidéo enregistré sur les « plages paradisiaques » de la ville de Santa Marta, dans les Caraïbes colombiennes. La collaboration entre Piso 21 et Ñejo, amis entre eux depuis un certain temps, a explosé après que le Portoricain a écrit un couplet et les a envoyés au groupe pop. Les Colombiens entament une nouvelle collaboration dans leur carrière, au cours de laquelle ils se sont associés à des artistes tels que Pablo Alborán, The Black Eyed Peas, Christian Nodal et Maluma, entre autres. Selon Warner Music Latina, basé à Miami (États-Unis), Piso 21 s'apprête à proposer « des performances dans différentes parties du monde, dont les dates seront annoncées prochainement ». Les artistes de Medellín ont sorti en mars 2021 leur troisième album studio, « Love in the Times of Perreo », dont des singles tels que « Dulcecitos » (avec Zion et Lennox), « Pa 'Olvidarme de Ella » (avec Christian Nodal) et « Cuando Estás Tú » (avec Sofía Reyes) ont été publiés.