Pérou vs Uruguay : Federico Valverde et son impressionnant tir longue distance qui s'est écrasé sur la barre transversale pour les qualifications du Qatar 2022

Pérou vs Uruguay : L'attaquant de Charrúa Federico Valverde a presque marqué un but sensationnel de hors des sentiers battus lors du match pour la date 17 des qualifications Qatar 2022 qui ont eu lieu au stade du Centenario à Montevideo.

47 minutes après le début du match, une attaque de l'équipe nationale uruguayenne a été dégagée à mi-chemin par la défense péruvienne et le football a été tenu par Federico Valverde.

La deuxième attaque de l'Uruguay ne semblait pas présenter de danger et Celeste devait reprendre son attaque sur la zone rouge et blanche.

Cependant, Federico Valverde a surpris avec un tir d'environ 35 mètres hors des sentiers battus. Le tir était fort et visait à s'écraser sur la barre transversale malgré l'étirement du gardien péruvien Pedro Gallese.

L'équipe nationale péruvienne atteint le match contre l'Uruguay après avoir enchaîné quatre matches sans perdre avec trois victoires et un match nul. La roja blanche a battu la Bolivie à Lima (3-0), le Venezuela à Caracas (2-1) et la Colombie à Barranquilla (1-0). À la date 16, il a fait match nul 1-1 avec l'Équateur (1-1)

L'équipe nationale uruguayenne a brisé la mauvaise série de cinq matchs sans victoire avec quatre défaites et un match nul. Les Charrúas ont fait match nul (0-0) contre la Colombie à Montevideo, ont perdu contre l'Argentine (3-0) à Buenos Aires, au Brésil (4-1) en tant que visiteur, l'Argentine à domicile (1-0) et la Bolivie (3-0) à La Paz. Puis avec l'entraîneur Diego Alonso il remporte deux victoires de suite contre le Paraguay (1-0) à Asunción et bat le Venezuela (4-1) au stade du Centenario.

L'entraîneur Ricardo Gareca s'est aligné avec Pedro Gallese, Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva et Gianluca Lapadula.

Le stratège uruguayen Diego Alonso a choisi ces onze : Sergio Rochet ; Ronald Araújo, Diego Godin, Josema Gimenez, Mathias Olivera ; Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ; Darwin Nunez et Luis Suarez.

MATCHS DE LA DERNIÈRE DATE DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Mardi 29 mars

Pérou vs Paraguay (Lima)

Équateur vs Argentine (Guayaquil)

Bolivie vs Brésil (La Paz)

Chili vs Uruguay (Santiago)

Venezuela vs Colombie (Puerto Ordaz)

