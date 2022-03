Paraguay vs Équateur : Piero Hincapié et le but inhabituel qui place le 2-0 en faveur de « Albirroja »

Le Paraguay a obtenu 2-0 sur le tableau de bord après un but inhabituel contre son camp de Piero Incapie peu après le début de la deuxième mi-temps au stade Antonio Aranda de Ciudad del Este. Le défenseur central a tenté de redonner une passe à son gardien de but, mais le ballon s'est retrouvé à l'intérieur du but. Le footballeur a dû être encouragé par ses coéquipiers dans le duel pour l'avant-dernière date des Qualifications Qatar 2022.

L'action a eu lieu dans les 47 minutes qui ont suivi l'engagement. Le football était en faveur du « tricolore », mais, compte tenu de la petite option de passer en avant, le centre-arrière du Bayer Leverkusen a décidé de soutenir le ballon pour son gardien Hernán Galíndez. Le ballon était si fort et collé au poteau droit du but du gardien, qu'il ne lui a donné aucune option pour y arriver. Le ballon a fini par entrer dans le but à la surprise de tout le monde.

MATCH PARAGUAY VS ÉQUATEUR

Le Paraguay contre l'Équateur se jouera simultanément avec le Pérou contre l'Uruguay, le Brésil contre le Chili et le Paraguay contre l'Équateur. Ceux menés par Gustavo Alfaro espèrent ajouter trois points qui assureront enfin le passage à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais devant, ils auront un « albirroja » qui a déjà assuré que rien ne sera épargné lors de cette double date des qualifications sud-américaines.

Il s'agit clairement de l'un des meilleurs matchs de qualification sud-américains que l'Équateur ait disputés ces dernières années. Avec 25 points, le « Tricolor » n'est que derrière le Brésil et l'Argentine et peu de temps après avoir scellé son classement direct. En revanche, le Paraguay n'a pas passé un bon moment et en 16 matches, il n'a pu marquer que 13 points, étant totalement éliminé avant cette double date.

Le « Tricolore » occupe la troisième place avec 25 points et une victoire lui assurera une qualification directe, tandis qu'un match nul lui assurera une place en séries éliminatoires. Il s'agit d'un match nul à deux reprises lors du dernier double rendez-vous contre le Brésil à domicile et contre le Pérou sur la route. Les deux matches se terminent 1-1.

Les deux équipes se sont rencontrées 39 fois entre la Copa America, les matches amicaux et les matches de qualification pour la Coupe du monde, l'albirroja ayant l'avantage avec le plus de victoires (21). L'Équateur n'a gagné que 12 fois, alors qu'à six autres occasions, il a fait match nul. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ils se sont terminés par une victoire 2-0 pour le « Tricolore » avec des buts de Felix Torres et Michael Estrada, le 2 septembre 2021.

