Neymar : « Vinicius est un crack, je pense que nous nous comprenons très bien »

Rio de Janeiro, 24 mars Neymar a déclaré ce jeudi que Vinicius Junior « est une fissure », après que l'attaquant du Real Madrid a débuté son score avec l'équipe nationale brésilienne, lors de la victoire 4-0 contre le Chili pour les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar. « Je me sens à l'aise, je me sens bien, en jouant (faux neuf) avec Vini là-bas aussi, ce qui est une fissure. Je pense que nous nous comprenons très bien », a déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain, dans des déclarations en zone mixte publiées par la Confédération brésilienne de football (CBF). Neymar, qui a joué le faux neuf avec Vinicius et Antony comme coéquipiers à l'avant de l'attaque, a assuré que ce n'est pas un nouveau poste pour lui et qu'il joue comme ça « depuis un certain temps ». Le 10 de la Canarinha, qui a ouvert la boîte avec un penalty qu'il a lui-même provoqué, a montré un bon air avec l'ailier madridiste, qui a mis le 2-0 sur le score à la fin de la pause, après avoir reçu une passe d'Antony que Neymar a habilement passée. « Le Maracana complet m'inspire, il me donne envie de tout faire, c'est un plaisir, une joie. L'atmosphère des supporters était fondamentale pour nous inciter encore plus », a-t-il dit. L'ancien joueur de Santos et Barcelone a de nouveau souri au légendaire stade de Rio de Janeiro après de sévères critiques reçues pour sa piètre performance au Paris Saint-Germain, notamment depuis l'élimination en Ligue des champions européenne contre le Real Madrid. Contre le Chili, il a pu marquer un deuxième but de pénalité, mais a donné le coup de la pénalité maximale à Philippe Coutinho, qui cherche également sa propre rédemption après un long tronçon loin de La Canarinha et une discrète passe par Barcelone. « Nous faisons partie de la sélection depuis l'enfance. Il m'a demandé de prendre la pénalité et à ce moment-là, il doit y avoir de la compagnie. Mon bonheur de le voir marquer, c'est comme si je l'avais marqué. J'étais très heureux », a-t-il expliqué. Le Brésil, déjà qualifié pour le Qatar 2022 depuis quelques jours, a battu le Chili 4-0 et reste le leader invaincu des qualifications sud-américaines, avec treize victoires et trois nuls. Outre les buts de Neymar, Coutinho et Vinicius, Richarlison a mis la touche finale à la 91e minute. La quintuple championne du monde jouera mardi prochain avec la Bolivie, à La Paz, le dernier jour des qualifications, bien qu'elle n'ait pas encore disputé le match contre l'Argentine, suspendu en septembre de l'année dernière parce que certains joueurs d'Albiceleste ont enfreint le protocole sanitaire contre le covid-19.