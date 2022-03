Martino : « Nous avons perdu notre tranquillité dans les 25 derniers mètres du parcours »

Mexique, 24 mars L'Argentin Gerardo « Tata » Martino, sélectionneur du Mexique, a regretté jeudi que son équipe ait raté de nombreux coups de but contre les États-Unis lors des qualifications pour la Coupe du monde, qu'il a imputé au manque de patience. « Nous avons perdu cette tranquillité d'esprit dans les 25 derniers mètres du parcours, non seulement lorsqu'il s'agit de marquer un but, mais aussi de choisir des passes, de jouer un gambeta et d'affronter avec confiance. C'est un sujet que nous devons récupérer », a déclaré l'entraîneur, après le match nul sans but contre le féroce rival. À l'avant-dernière date des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Mexicains n'ont pas réussi à gagner et ont réussi un match nul et trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs contre les Américains. Martino a dit qu'il est laissé avec le fait qu'il a bien compétitionné ; il a rappelé que le 12 novembre dernier à Cincinnati, les États-Unis ont dominé le Mexique en deuxième demie et l'ont battu 2-0 et maintenant ses joueurs ont maintenu la bonne performance dans les 90 minutes Bien que les fans aient critiqué le trio pour ne pas avoir gagné, le Mexique a mis les pieds jeudi dans la Coupe du monde au Qatar car il est troisième du classement avec 22 points, trois de plus que le Costa Rica et quatre contre le Panama et affrontera le Salvador et le Honduras, sans aucune chance d'aller à la Coupe du monde. Bien que les choses semblent favorables, Martino a évoqué en ce qui concerne le rival de dimanche, les Honduriens, a rappelé que ce jeudi, il a retiré le match nul du Panama et a reconnu que le Mexique devrait jouer concentré. « Nous allons affronter un rival qui, bien qu'il n'ait aucune chance (de se qualifier pour le Qatar), est très fort, surtout sur son terrain. Nous devons nous accrocher à la ligne du match d'aujourd'hui, c'est le chemin des deux matches restants », a-t-il dit. Martino a célébré le bon niveau de ses joueurs impliqués dans les ligues européennes et a espéré que son équipe reviendra au bon niveau, après une baisse des résultats au moment de l'égalité, au cours de laquelle il a perdu aux États-Unis et au Canada, lors de matches tenus par des températures glaciales. « En jouant de l'intensité, de l'effort et en compétitionnant bien avec un adversaire très fort, nous étions à nouveau une équipe fiable », a-t-il conclu. GB/GA (photos)