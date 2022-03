Martinelli obtient une juridiction qui empêche les procès et permet la candidature présidentielle

Panama City, 24 mars Le Tribunal électoral du Panama (TE) a rendu à l'ancien souverain Ricardo Martinelli (2009-2014) une juridiction qui l'empêche d'être poursuivi pour deux affaires de corruption présumée, y compris le complot d'Odebrecht, et permet sa candidature éventuelle à la présidence dans le 2024 élections générales. Dans une décision approuvée par deux des trois magistrats électoraux, le TE a annulé mercredi la décision du deuxième tribunal électoral, qui a levé la compétence électorale de Martinelli en février dernier à la demande du chef de la troisième cour des affaires pénales, Baloisa Marquínez. Marquínez est le juge dans l'affaire New Business, l'achat prétendument irrégulier d'un conglomérat de médias impliquant l'ancien président, qui au Panama est également accusé de blanchiment dans l'affaire Odebrecht. Les deux magistrats électoraux qui ont approuvé la décision, Heriberto Arauz et Alfredo Juncá, ont fait valoir l'existence du soi-disant principe de spécialité, selon lequel Martinelli ne peut être jugé que pour l'affaire connue sous le nom de « pinchazos », pour laquelle il a été extradé par les États-Unis en juin 2018. Martinelli a fui le Panama en 2015, lorsque l'affaire pénale a été ouverte contre lui pour l'interception illégale de communications à plus de 150 personnes pendant son mandat. L'ancien président a été acquitté à l'issue de deux procès dans cette affaire. « Après tant d'abus et de violations, la justice prévaut et la loi ne doit pas être violée. Ayant une spécialité, sans aucune preuve, j'ai été violé par la juridiction pénale et ma spécialité dans Odebrecht et New Business », a écrit Martinelli sur ses réseaux sociaux. La décision du TE a été rejetée par les secteurs politiques, qui ont accusé les magistrats électoraux d'aller trop loin et de devenir des instruments présumés d'impunité en empêchant Martinelli d'être jugé dans les affaires Odebrecht et New Business. Martinelli « doit traduire en justice les graves accusations portées contre lui (...) en particulier dans l'affaire Odebrecht (...) dans laquelle ses enfants ont plaidé coupables et attendent le prononcé de la peine en mai de cette année devant un tribunal américain », a déclaré jeudi le Mouvement indépendant (Movin). Deux fils de l'ancien président Martinelli ont plaidé coupables devant un tribunal de New York d'avoir accepté comme intermédiaires d'un tiers, un haut fonctionnaire non identifié mais lié entre 2009 et 2014, les pots-de-vin d'Odebrecht. Le président du Parti panaméen d'opposition, José Blandón, a annoncé jeudi qu'il allait faire appel aux « autorités compétentes » contre « l'éclosion du TE », qui a commis « un détournement du pouvoir et une violation claire des normes constitutionnelles ». Le président de l'Association nationale du barreau (CNA), Juan Carlos Araúz, a déclaré jeudi à Efe que les décisions des juges du TE ne peuvent faire l'objet que d'un recours en inconstitutionnalité, qui doit être résolu par la plénière de la Cour suprême de justice (CSJ), un processus qui peut être prolongé pendant des années . Au sujet de la controverse entourant la décision des magistrats électoraux, Araúz a rappelé que la compétence électorale est un chiffre controversé qui génère un rejet, mais constitutionnel. « Je pense que ce qui est remis en question, c'est pourquoi un chiffre collectivement remis en question et reproché est attribué à une personne en particulier, qui est désormais manifestement en lice pour devenir le prochain président de la République » lors des élections de 2014. Martinelli, 70 ans, a exprimé son intention de se présenter à la présidence aux élections de 2024 avec son nouveau parti Realizing Goals (RM). Outre les cas présumés de blanchiment au Panama, l'ancien président fait l'objet d'une enquête en Espagne dans une affaire de corruption pour des pots-de-vin que l'entreprise de construction espagnole FCC a avoué avoir payés au Panama, et pour un autre pour espionnage d'une femme à Majorque. CHEF gf/av/rrt