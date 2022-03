Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

Le chef du cabinet présidentiel d'Ukraine, Andreï Yermak, a déclaré qu'il considérait la ville de Jérusalem comme l'un des lieux « prioritaires » pour une prochaine rencontre entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre des pourparlers de paix entre les deux nations.

« Nous considérons également Jérusalem comme l'un des lieux prioritaires pour la future réunion du président ukrainien Volodymir Zelensky avec le président russe Vladimir Poutine », a déclaré Yermak lors d'une conversation avec les médias israéliens.

À cet égard, il s'est félicité de la médiation du Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui s'est à nouveau entretenu avec le président ukrainien, et a déclaré que le pays pourrait être un garant de la sécurité ukrainienne, comme le rapporte le journal israélien « The Times of Israel ».

S'adressant à des journalistes israéliens via Zoom, Yermak a affirmé que les responsables ukrainiens « sont impressionnés par la profonde conscience de la situation des responsables israéliens et du Premier ministre Bennett, en particulier, sont.

Le chef du cabinet présidentiel de l'Ukraine, Andrei Yermak

Selon Yermak, l'Ukraine espère qu'Israël pourra être l'un des garants d'un nouvel accord de sécurité pour le pays. « Ce serait historique et juste, car nous avons des liens très étroits avec Israël », a-t-il dit, comme l'a déclaré l'agence ukrainienne Ukrinform.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a demandé le 20 mars à Israël d'abandonner sa neutralité et de soutenir l'Ukraine pour éviter une « solution finale », un « génocide » des forces russes attaquant son pays, et a ainsi comparé l'attaque à l'Holocauste.

Bennett s'est rendu à Moscou début mars et est devenu le premier dirigeant étranger à rencontrer Poutine en personne depuis le début de l'invasion le 24 février.

Ce jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies a de nouveau appelé à la « cessation immédiate » des hostilités de la Russie en Ukraine, ainsi que « toutes les attaques contre des civils et des cibles civiles », dans la deuxième résolution en moins d'un mois, qui n'est pas contraignante.

Avec 140 voix pour, 5 contre (Russie, Syrie, Corée du Nord, Érythrée et Biélorussie) et 38 abstentions, la communauté internationale a approuvé à une écrasante majorité cette nouvelle résolution présentée par l'Ukraine, et promue par le Mexique et la France, sur les « conséquences humanitaires de l'agression russe », qui en moins plus d'un mois a provoqué le déplacement de 10 millions de personnes, dont 3,5 millions de réfugiés à l'étranger, dont la moitié étaient des enfants.

Par l'intermédiaire de son porte-parole, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres a souligné l'importance pour les membres de l'organisation d'adopter une résolution humanitaire, mais surtout qu'ils le fassent en faisant preuve d'unité.

Ce résultat montre que le rejet par la communauté internationale de l'invasion du territoire ukrainien par la Russie est presque similaire à celui manifesté le 2 mars dernier, lorsque la résolution a été adoptée qui « déplorait » l'agression russe et appelait à sa cessation immédiate.

(Avec des informations d'Europa Press)

