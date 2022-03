L'UE et les États-Unis concluent un accord pour transférer des données garantissant la confidentialité

Bruxelles, le 25 mars L'Union européenne et les États-Unis sont parvenus à un accord pour pouvoir à nouveau transférer des données personnelles entre les deux blocs, a annoncé vendredi le président américain Joe Biden. « Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un accord sans précédent sur la protection de la confidentialité des données et la sécurité de nos citoyens », a annoncé le président américain Joe Biden lors d'une apparition à Bruxelles aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen. Le transfert de données entre l'UE et les États-Unis a été suspendu en 2020, lorsque la Cour de justice de l'UE a annulé l'accord précédent, estimant que Washington ne garantissait pas la confidentialité des données des citoyens européens. L'accord « permettra le flux de données entre l'UE et les États-Unis. De manière prévisible et fiable, en équilibrant sécurité, droits à la vie privée et protection des données », a déclaré Von der Leyen. Selon Biden, le fait que l'UE autorise à nouveau le transfert de données personnelles entre entreprises des deux côtés de l'Atlantique aura un impact de 7,1 billions de dollars (environ 6,45 milliards d'euros). Bruxelles et Washington négocient un nouvel accord depuis deux ans, depuis que la justice européenne a suspendu le précédent, à la suite de la plainte déposée par l'avocat autrichien Max Schrems contre Facebook (aujourd'hui Meta), affirmant que les lois américaines n'offraient pas la même protection que la protection générale des données de l'UE Réglementation. En fait, dans son dernier rapport annuel, la société de Mark Zuckerberg a menacé de quitter le marché de l'UE si les deux blocs ne parvenaient pas à un accord permettant à nouveau le transfert de données. Biden et Von der Leyen ont annoncé le pacte lors de la même audience au cours de laquelle ils ont révélé que les États-Unis augmenteront les expéditions de gaz naturel liquéfié vers l'UE de deux tiers, afin d'aider le bloc communautaire à rompre sa dépendance au gaz russe. Le président américain a assimilé l'accord que Washington et Bruxelles ont déjà conclu pour mettre fin au différend entre Boeing et Airbus et à l'élimination des droits de douane sur le métal et l'acier. CHEF drs/cat/jgb (photo) (vidéo) (Plus d'informations sur l'Union européenne sur euroefe.euractiv.es)