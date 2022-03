L'UA salue la trêve humanitaire en Éthiopie et l'engagement en faveur d'un cessez-le-feu

Addis-Abeba, 25 mars L'Union africaine (UA) a salué ce vendredi l'annonce par le gouvernement éthiopien d'une « trêve humanitaire illimitée » et l'engagement des rebelles dans la région nord du Tigre à « cesser les hostilités » si une telle aide arrivait. « Le président de la Commission de l'UA (Secrétariat), Moussa Faki Mahamat, salue la déclaration d'une trêve humanitaire illimitée (...) dans le but d'accélérer la fourniture d'une aide humanitaire indispensable aux populations de la région du Tigre », a déclaré l'UA dans un communiqué. « (Mahamat) salue également l'annonce par le gouvernement régional du Tigre de s'engager à respecter cette trêve humanitaire et sa déclaration de cessation immédiate des hostilités », a ajouté le document. Dans ce scénario, Mahamat a appelé la communauté des donateurs et les agences humanitaires à redoubler d'efforts « pour atténuer la situation humanitaire désastreuse au Tigre et dans toutes les régions (touchées par la guerre), y compris Amhara et Afar ». De même, le président de la Commission de l'UA et ancien Premier ministre du Tchad ont continué de prôner un dialogue entre toutes les parties pour convenir d'un « cessez-le-feu global ». Ce message est intervenu après que le gouvernement éthiopien a déclaré jeudi une « trêve humanitaire illimitée » avec effet immédiat dans le nord du pays après des mois de « blocus de facto » dans la région, comme l'ont dénoncé les Nations unies. « Cette décision est prise pour assurer la libre circulation de l'aide humanitaire d'urgence pour tous ceux qui en ont besoin », a déclaré le gouvernement éthiopien. De leur côté, les rebelles du Front populaire de libération du Tigre (FPLT) ont annoncé ce vendredi leur engagement en faveur d'une « cessation des hostilités » dans la guerre qu'ils mènent contre le gouvernement éthiopien depuis novembre 2020. « Si les circonstances se présentent pour que notre peuple reçoive le niveau d'assistance humanitaire correspondant aux besoins sur le terrain et dans un délai raisonnable, le gouvernement du Tigre s'engage à mettre en œuvre une cessation des hostilités avec effet immédiat », a déclaré le FPLT dans un communiqué publié ce matin. La guerre a éclaté le 4 novembre 2020, lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné une offensive contre le FPLT - le parti qui dirigeait la région - en représailles à une attaque contre une base militaire fédérale à Tigre et après une escalade des tensions politiques. Selon les Nations unies, quelque 5,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Tigre et dans les régions voisines d'Amhara et d'Afar. Des milliers de personnes sont également décédées et environ deux millions ont dû quitter leur domicile en raison de violences. CHEF déjà-pm/pa/ig