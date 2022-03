L'ONU s'inquiète du bombardement russe près de Tchernobyl

Vienne, 25 mars L'agence nucléaire des Nations unies s'est dite préoccupée par les bombardements russes près de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, qui ont touché le personnel ukrainien de la centrale qui est aux mains des Russes depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a indiqué dans un communiqué publié à Vienne que le régulateur nucléaire ukrainien l'avait informée que les forces russes pilonnaient des points de contrôle ukrainiens dans la ville de Slavutych, où vivent de nombreuses personnes travaillant dans l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette situation met en danger « les maisons et les familles du personnel d'exploitation qui garantissent la sûreté nucléaire et radiologique » de l'ancienne centrale, qui a subi en 1986 le plus grand accident nucléaire civil de l'histoire. Tchernobyl est tombé aux mains des Russes le premier jour de l'invasion, le 24 février, et ce n'est que lundi dernier que le personnel de service de l'usine a pu quitter l'usine, où il avait vécu et travaillé en permanence, dans un climat de fatigue et de stress, et sous la supervision de militaires russes. Le régulateur ukrainien a également informé l'AIEA qu'il ne s'attendait pas à ce que les incendies de forêt à proximité de l'ancienne centrale nucléaire - qui préserve les déchets radioactifs - soient une cause de « préoccupation radiologique importante ». Les autorités ukrainiennes ont signalé cette semaine des incendies de forêt dans les environs de Tchernobyl que les pompiers de la région tentent de contrôler. Les troupes russes qui ont envahi l'Ukraine contrôlent à la fois Tchernobyl et Zaporiyia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ces deux installations ont été endommagées lors de l'attaque russe et des coupures de courant qui ont ensuite été réparées par le personnel ukrainien. II/IG