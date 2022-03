L'ONU affirme que les pertes civiles et les destructions en Ukraine indiquent des crimes de guerre

Genève, 25 mars Le nombre élevé de victimes civiles et l'ampleur de la destruction des infrastructures civiles pendant la guerre en Ukraine indiquent que le droit international humanitaire a été violé et que des crimes de guerre ont été commis, a déclaré le représentant du Bureau des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine. aujourd'hui. « L'ampleur des victimes civiles, ainsi que les dommages causés à des biens civils, suggèrent fortement la violation du droit international humanitaire lors d'attaques aveugles », a déclaré la représentante de l'agence, Matilda Bogner, par vidéoconférence depuis l'Ukraine. Pendant la guerre en Ukraine, des armes explosives ayant un impact important sont utilisées à l'intérieur et à proximité des zones peuplées, tandis que des bâtiments résidentiels et administratifs, ainsi que des installations médicales, éducatives, des systèmes électriques et des stations de pompage d'eau potable « ont été détruits à grande échelle, avec des effets désastreux sur les civils ». Tout cela indique que « les principes de distinction et de proportionnalité » sont violés, ainsi que l'interdiction des attaques aveugles et la règle de base qui consiste à prendre toutes les précautions possibles pour empêcher que cela ne se produise. Bogner a également déclaré que, depuis le début de la guerre, l'ONU avait reçu des informations faisant état du meurtre par balle « sans avertissement » des forces russes contre des civils qui tentaient de fuir dans leur voiture, ainsi que de participants à des manifestations pacifiques contre la guerre. En outre, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a été informé de la détention arbitraire et de la disparition de 22 responsables ukrainiens dans des régions sous contrôle russe, dont 13 auraient été libérés. De la même manière, quinze journalistes et militants opposés à la guerre ont été arrêtés à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes. « Nous essayons de vérifier que cinq des journalistes et trois des militants ont été libérés. Les allées et venues du reste des individus restent inconnues », a-t-il dit.