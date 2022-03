L'incidence cumulée marque un nouveau pic en Allemagne

Berlin, 25 mars L'Allemagne a enregistré un nouveau pic d'incidence cumulé dû à l'avancement de la sous-variante de l'omicron BA.2, qui représente déjà au moins 72 % de toutes les infections. Ainsi, l'incidence cumulée s'élève à 1 756,4 nouvelles infections pour 100 000 habitants en sept jours, après 1 752,0 hier, 1 706,3 il y a une semaine et 1 259,5 il y a un mois, selon les données RKI mises à jour hier matin. Dans son rapport hebdomadaire, le RKI indique qu'entre le 14 et le 20 mars, pour la première fois, un million et demi d'infections ont été dépassées en sept jours, avec une augmentation de l'incidence cumulée de 10% par rapport à la semaine précédente. Les autorités sanitaires ont vérifié 296 498 nouveaux positifs et 288 décès en 24 heures, contre 297 845 et 226 il y a une semaine, tandis que les cas actifs se situent autour de 4 246 200. Entre le 7 et le 13 mars, la sous-variante de l'omicron BA.2 représentait déjà 72 % des cas analysés, contre 62 % une semaine plus tôt. Les autres variants, y compris le delta, ont été détectés dans moins de 1 % des cas. Le RKI considère que la nouvelle augmentation notable des cas de covid-19 est due à la plus grande facilité de transmission de la sous-ligne BA.2, ainsi qu'à la levée des mesures de réduction des contacts et à un changement de comportement dans la population. Il réitère que l'évolution de la pandémie dépend désormais de « si la majorité de la population continue à se comporter de manière responsable ou dans quelle mesure les contacts potentiels liés à l'infection augmentent ». Pendant ce temps, le taux cumulé d'admission en sept jours s'élève à 7,28 pour 100 000 habitants, tandis que l'occupation en USI des patients atteints de covid-19 représente 10,6 % des lits disponibles pour la population adulte. Le RKI insiste sur l'importance du vaccin « en raison de sa grande efficacité contre une évolution grave de la maladie causée par le variant omicron ». Cependant, la campagne de vaccination ne progresse guère. Jeudi, 76,5 pour cent de la population (63,6 millions de personnes) avait été vaccinée, 75,9 pour cent (63,1 millions) sur le calendrier complet, tandis que 58,4 pour cent (48,6 millions) avaient déjà reçu une dose de rappel. CHEF EGW/JAC