L'étreinte chaleureuse entre Lionel Messi et José Pékerman en avant-première Argentine-Venezuela

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Ce vendredi, en avant-première de l'affrontement entre les équipes d'Argentine et du Venezuela à la 17e date des qualifications sud-américaines en vue de la Coupe du monde Qatar 2022, il y a eu une réunion spéciale sur le terrain de La Bombonera avec Lionel Messi et José Néstor Pékerman.

Le capitaine de l'équipe nationale et l'entraîneur actuel de Vinotinto se sont croisés lors de l'échauffement avant le début des actions et se sont salués amicalement avec des rires. C'est que l'entraîneur argentin connaît bien La Pulga, c'est lui qui l'a convoqué en 2006 à la Coupe du monde en Allemagne, la première de la carrière du Rosarino qui avait alors 19 ans.

En outre, Pékerman est celui qui a ouvert les portes à Messi de l'équipe senior le 17 août 2005, à Budapest, lorsque le jeune footballeur barcelonais n'a joué que 92 secondes et a été expulsé pour avoir giflé le Hongrois Vilmos Vanczák au visage. Lors de cette réunion, il n'a commencé nul autre que Lionel Scaloni dans la défense.

Messi et l'actuel entraîneur du Venezuela se sont salués et ont croisé quelques mots amicaux, un geste clair que la relation entre eux est bonne, malgré le fait que la dernière image dont on se souvient d'eux ensemble est celle de Leo assis sur le banc des remplaçants dans le duel contre L'Allemagne pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2006. Pour ce match, l'entraîneur a choisi de le laisser sur le banc et de parier sur Julio Cruz.

Cet épisode n'a pas suscité de rancunes. Même en 2009, après avoir remporté le Golden Ball, la star barcelonaise de l'époque l'avait nommé dans son discours : « À Pékerman, que je remercierai toujours de m'avoir donné l'opportunité de débuter dans une Coupe du monde ». Dans ce match, le Rosarino a marqué un but contre la Serbie-et-Monténégro dans la déroute 6-0 du deuxième tour de la phase de groupes.

Au début de cette nouvelle étape, Pékerman a débuté avec une victoire 4-1 à domicile contre le Venezuela, puis s'est incliné pour le même résultat contre l'Uruguay à Montevideo. Son objectif principal est de se qualifier pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de Vinotinto.

CONTINUEZ À LIRE :

Le Pérou, la Colombie et le Chili jouent la dernière chance de se qualifier pour la Coupe du monde : comment sera défini le repêchage dans les éliminatoires