Les tests Covid ne sont plus gratuits pour les personnes sans assurance maladie aux États-Unis

Washington, 25 mars Les tests de Covid-19 ne sont plus gratuits à compter de ce vendredi pour les personnes sans assurance maladie aux États-Unis, les fonds que le gouvernement fédéral a alloués pendant la pandémie ayant été dépensés pour couvrir ces chats. La fin des fonds - dont le renouvellement est au point mort au Congrès et ne semble pas aboutir - intervient à un moment où les États-Unis s'orientent vers une quasi-normalité, le nombre de nouveaux cas et de décès diminuant considérablement. Malgré cela, seulement 65,2 % de la population est complètement vaccinée et, après deux ans de pandémie, les États-Unis sont le pays qui compte le plus de décès dus à la covid-19. Ceux qui n'ont pas d'assurance maladie - environ 30 millions de personnes, selon les estimations des Centers for Disease Control (CDC) - devront désormais débourser des montants allant de 90 à 150 dollars par test. Selon Efe, le chef des opérations du laboratoire spécialisé dans les tests Covid covid-19 911, Steve Farzam, un test antigénique rapide coûte 95 dollars, et les résultats sont normalement disponibles 15 minutes après le test. « Nous avons administré près de 100 000 tests covid à des personnes sans assurance maladie dans la région de Los Angeles depuis le début de la pandémie, et il ne pourrait pas y avoir de pire moment pour couper ce service », a expliqué Farzam, qui a appelé les législateurs à maintenir la fourniture de ressources. D'autres cliniques situées dans des quartiers où vivent un grand nombre de personnes aux ressources limitées, comme THE Clinic, située dans le quartier le plus hispanique de Lennox à Los Angeles, continueront d'offrir des tests gratuits aux résidents, quel que soit leur statut d'immigration et qu'ils soient assurés ou non. CHEF

