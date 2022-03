Les prix des logements hors d'atteinte frappent durement les Latinos en Californie

Los Angeles, 25 mars L'accessibilité au logement a diminué en 2021 pour les Californiens de tous les groupes ethniques, en grande partie en raison de la hausse des prix des maisons pendant la crise du covid-19, mais la baisse a été particulièrement ressentie chez les Latinos et les Afro-Américains, selon une étude de l'Association of California agents immobiliers. Vingt-six pour cent des Californiens gagnaient le revenu minimum nécessaire (144 400 dollars par an) pour acheter une maison dont le prix moyen à l'échelle de l'État était de 786 750 dollars en 2021, contre 28% en 2020, note la nouvelle étude. Dans le même temps, l'accessibilité au logement pour les Blancs non hispaniques est passée de 38 % en 2020 à 34 % en 2021. Pour les Latinos, la proportion de familles qui pouvaient se payer une maison à prix moyen est passée de 20 % à 17 % au cours de cette période, et pour les Afro-Américains, la baisse est passée de 19 % à 17 %. « La différence significative d'accessibilité au logement pour les familles afro-américaines et latino-américaines illustre l'écart en matière d'accession à la propriété et la disparité de richesse pour les communautés de couleur, qui pourraient s'aggraver à mesure que les taux augmenteront en 2022 », a déclaré le groupe. Le logement était plus accessible aux Asiatiques, 40 % des familles de ce groupe ayant pu acheter une maison en 2021, soit une baisse de trois points par rapport à l'année précédente. Bien que les taux d'intérêt soient restés relativement bas et que de nombreux employés aient eu la possibilité de travailler à domicile, les écarts en matière d'accessibilité au logement ne se sont pas réduits en 2021, indique l'étude. L'écart entre les Latinos et la population générale de Californie s'est creusé, passant de 8,3 points de pourcentage en 2020 à 8,9 points l'année suivante. Pour les Afro-Américains, l'écart est resté pratiquement inchangé, se creusant légèrement, passant de 9,2 à 9,3 points. Selon l'enquête communautaire du Census Bureau, le taux global d'accession à la propriété pour les Californiens était de 56 % en 2020, 64 % pour les Blancs, 61 % pour les Asiatiques, 46 % pour les Latinos et 37 % pour les Afro-Américains. « Promouvoir l'accès à la propriété est un moyen de combler le fossé de richesse raciale et de favoriser l'équité économique pour tous les Californiens », a déclaré le président de l'association, Otto Catrina. Il a ajouté que c'est la raison pour laquelle le groupe « s'est engagé à aborder les questions de logement et d'équité qui persistent dans notre État et qui ont rendu plus difficile pour les Afro-Américains, les Latinos et d'autres communautés d'accéder et de se payer un logement ». CHEF msc/amv