Les États-Unis visent à augmenter leurs exportations de gaz vers l'UE de 67,5 %

Bruxelles, le 25 mars Le président américain Joe Biden a promis vendredi à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de faire tout son possible pour augmenter les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'UE de 67,5 % afin de soutenir les efforts du bloc pour éliminer les hydrocarbures russes. Cela a été expliqué par les deux dirigeants lors d'une conférence de presse conjointe qui coïncide avec le deuxième jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement du bloc, au cours duquel les Vingt-sept discuteront de la création de réserves de gaz et du menu d'options préparé par Bruxelles pour réduire les prix de l'électricité. Plus précisément, Washington souhaite envoyer 15 milliards de mètres cubes (milliards de mètres cubes) de plus à l'Union européenne par an, ce qui reviendrait à porter le montant annuel total à 37 milliards de mètres cubes, tandis que les États-Unis ont envoyé 22,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié au bloc en 2021. « Les États-Unis travailleront avec des partenaires internationaux et s'efforceront d'obtenir des volumes supplémentaires de GNL pour le marché de l'UE d'au moins 15 milliards de mètres cubes d'ici 2022, avec des augmentations attendues plus tard », explique la Maison Blanche dans un communiqué. L'objectif de l'UE dans le cadre de son plan de désengagement de 155 milliards de mètres cubes de gaz russe par an est, entre autres, d'augmenter de 50 milliards de mètres cubes ses exportations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, mais aussi du Qatar, de l'Égypte ou des pays d'Afrique de l'Ouest. « Notre objectif est de réduire notre dépendance à l'égard de la Russie. Cela ne peut être réalisé que grâce à de nouveaux approvisionnements en gaz, y compris des livraisons de GNL », a expliqué le chef du Community Executive, ajoutant que « l'engagement » de Washington à augmenter l'offre est « un grand pas dans cette direction ». Biden, pour sa part, était conscient que « l'élimination d'un gaz russe aura un coût pour l'Europe », mais cet objectif est le bon « d'un point de vue moral » car il placera à la fois l'UE et les États-Unis « sur une base stratégique plus solide ». Dans une déclaration conjointe, Washington et Bruxelles ont largement réaffirmé leur « objectif commun » de répondre à la menace que la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine pose à l'UE et à l'Ukraine pour la sécurité énergétique. « La sécurité et la durabilité énergétiques dans l'UE et en Ukraine sont essentielles à la paix, à la liberté et à la démocratie en Europe », soulignent-ils.