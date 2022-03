Les États-Unis sanctionnent les militaires et les entreprises birmans pour le génocide des Rohingyas

Washington, 25 mars Le département américain du Trésor a annoncé ce vendredi des sanctions contre cinq personnes liées aux forces armées birmanes et contre cinq entreprises pour leur implication dans le génocide de la minorité musulmane rohingya. Les sanctions interviennent après lundi, que le gouvernement américain a déclaré que la campagne généralisée de viols et de meurtres de familles rohingyas en Birmanie constituait un génocide, affirmant que la persécution était « généralisée et systématique ». « Nous nous engageons à ce que les responsables de la violence et de la répression paient pour cela. Nous continuerons à soutenir le peuple birman, y compris ceux qui, chargés de courage, s'opposent au régime militaire », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme Brian Nelson dans un communiqué vendredi. Les personnes sanctionnées sont le général de brigade Ko Ko Oo, le général de division Zaw Hein et les fournisseurs d'armes Naing Htut Aung, Aung Hlaing Oo et Sit Taing Aung. International Gateways Group of Company Limited, Myanmar Chemical & Machinery, Htoo Group of Companies et Asia Green Development Bank Ltd ont également été sanctionnés, ainsi que la 66e division d'infanterie légère de l'armée birmane. Les sanctions émises par le Trésor signifient que tous les biens des personnes et des entités concernées sur le sol américain sont bloqués et que les citoyens américains n'ont pas le droit de s'engager dans des transactions commerciales avec eux. En plus de déclarer le génocide des Rohingyas, l'administration du président américain Joe Biden a été l'une des voix les plus critiques du coup d'État de l'armée qui a mis fin au gouvernement élu de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi il y a plus de six mois, et a déjà imposé des sanctions sévères aux membres de l'armée junte. CHEF arc/afs