Les employeurs vénézuéliens espèrent que le dialogue débouchera sur un « pacte social solide »

Caracas, 25 Mar Fedecámaras, le principal employeur du Venezuela, a assuré ce vendredi qu'il espère que le dialogue entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats, qui a débuté le 7 mars avec le soutien technique de l'Organisation internationale du Travail (OIT), marquera le principe « d'une un pacte social solide ». « De la part de Fedecámaras (Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela), nous espérons que le dialogue social deviendra une réalité et marquera le début d'un solide pacte social par le Venezuela, qui garantit des solutions bénéfiques et le plein exercice de la liberté syndicale et des droits du travail dans le pays », ont déclaré les employeurs dans un communiqué. Le syndicat a noté qu'il espère également que le dialogue social conduira le pays « sur la voie de la croissance économique et de l'inclusion sociale, avec une qualité de vie pour les travailleurs et qui, en fin de compte, se traduira par un plus grand progrès et un meilleur bien-être pour tous les Vénézuéliens ». La Commission d'enquête de l'OIT — numéro 13 dans les 100 ans d'histoire de l'agence — s'est rendue dans le pays en 2019 et a noté dans un rapport que le gouvernement enfreint les conventions nos 26 (fixation des salaires minima), 87 (liberté syndicale et protection du droit syndical) et 144 (consultation tripartite). Les recommandations ont commencé par « la cessation immédiate de tous les actes de violence, menaces, persécutions, stigmatisation, intimidation ou autres formes d'agression » contre les organisations d'employeurs et de travailleurs qui n'ont aucun lien avec le gouvernement. Selon le communiqué de Fedecámaras, la direction du BIT devrait présenter « un rapport sur les progrès réalisés dans le domaine du dialogue social », qui se tiendra jusqu'en mai. « La décision du Conseil d'administration et la présence dans le pays du groupe de l'OIT, qui fournira l'assistance technique, permettront le développement d'une table de dialogue avec des conditions d'équilibre qui garantissent un dialogue réel et efficace sous la supervision du BIT », a précisé l'employeur. À la table de dialogue, a-t-il ajouté, il espère que « les graves problèmes structurels affectant le monde du travail et de la production seront abordés, ce qui nécessite la prise en compte de la dynamique et de la nécessité de changements adaptés aux réalités présentes dans le monde du travail et de la production du pays ».