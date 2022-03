Les classiques entre Paraguayens et Brésiliens et E est le « groupe de la mort »

Asunción, 25 mars Les duels entre les clubs brésiliens et paraguayens seront vus lors de la phase de groupes de la Copa Libertadores 2022, après le tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi à Luque, mais E est le « groupe de la mort » avec deux anciens champions, Boca et Corinthians ; un Deportivo Cali toujours difficile et un Toujours prêt à jouer à l'altitude de La Peace. Palmeiras, l'actuel champion, faisait partie du groupe A avec l'Emelec équatorien, le Vénézuélien Deportivo Táchira et le débutant bolivien Independiente Petrolero. Un autre groupe qui attire l'attention est le C puisqu'il y a trois anciens champions du tournoi : le Nacional uruguayen, les Argentins Vélez et les Estudiantes de La Plata et avec eux seront le Red Bull Bragantino brésilien. En outre, il y aura des duels tels que l'Atlético Mineiro et l'América MG, du Brésil, dans le groupe D ; plus celui des rivaux historiques paraguayens Cerro Porteño et Olimpia, tous deux dans le groupe G, qui transféreront leur superclassique tant attendu à la compétition continentale. Cette phase, au cours de laquelle 32 équipes s'affrontent, se jouera entre le 5 avril et le 26 mai, comme établi par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). La finale, prévue le 29 octobre, aura lieu au stade monumental Isidro Romero Carbo, dans la ville équatorienne de Guayaquil. GROUPES - Groupe A Palmeiras (Brésil) Emelec (Équateur) Deportivo Tachira (Venezuela) Indépendant Petrolero (Bolivie) - Groupe B Athletico Paranaense (Brésil) Liberté (Paraguay) Caracas (Venezuela) The Strongest (Bolivie) - Groupe C National (Uruguay) Velez Sarsfield (Argentine) Red Bull Bragantino (Brésil) Étudiants de La Plata (Argentine) - Groupe D Atletico Mineiro (Brésil) Independente del Valle (Équateur) Sports Tolima (Colombie) America MG (Brésil) - Groupe E Boca Juniors (Argentine) Corinthiens (Brésil) Cali (Colombie) Always Ready (Bolivie) - Groupe F River Plate (Argentine) Colo-Colo (Chili) Alianza Lima (Pérou) Fortaleza, Brésil - Groupe G Penarol (Uruguay) Cerro Porteno (Paraguay) Colon (Argentine) Olympia (Paraguay) - Groupe H Flamengo (Brésil) Université catholique du Chili Sporting Cristal (Pérou) Ateliers (Argentine).