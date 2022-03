Le président de BlackRock a déclaré que la Russie était coupée des marchés financiers mondiaux

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

Le président de la prestigieuse société américaine de gestion des investissements, Larry Fink, a déclaré que la Russie avait été isolée des marchés financiers mondiaux, à la suite des sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés pour l'invasion de l'Ukraine

Fink a également souligné le rôle joué par les entreprises internationales qui ont décidé de quitter la Russie, comme mesure de rejet de la décision de Vladimir Poutine.

« La Russie a été essentiellement isolée des marchés financiers mondiaux , ce qui démontre l'engagement des grandes entreprises à opérer conformément aux valeurs fondamentales. C'est un signe de ce que nous pouvons réaliser lorsque les entreprises, soutenues par leurs parties prenantes, s'unissent face à la violence et à l'agression », a déclaré le président de Blackrock dans une lettre aux actionnaires de la société.

Le texte note que l'invasion a incité les nations et les gouvernements à s'unir pour rompre les liens financiers et commerciaux avec la Russie.

« Unis dans leur ferme engagement à soutenir le peuple ukrainien. Les gouvernements du monde entier ont imposé des sanctions presque à l'unanimité, y compris la mesure sans précédent consistant à interdire à la Banque centrale russe de déployer ses réserves de change », a expliqué Fink.

BlackRock est une société américaine de gestion d'investissements dont le siège social est à New York.

Selon la lettre, BlackRock s'est engagé à contribuer rapidement aux sanctions visant à suspendre l'achat de titres russes dans ses portefeuilles actifs ou indexés.

« Au cours des dernières semaines, j'ai parlé à d'innombrables parties prenantes, dont nos clients et nos employés, qui cherchent à comprendre ce qui pourrait être fait pour empêcher le déploiement de capitaux en Russie », dit-il.

Le président du cabinet estime que l'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que le monde a connue au cours des trois dernières décennies . Il estime que les ramifications du conflit ne se limitent pas à l'Europe de l'Est. Ils se chevauchent plutôt avec ceux de la pandémie « qui a déjà eu de profondes répercussions sur les tendances politiques, économiques et sociales ».

« Nous avions déjà constaté une connectivité entre les pays, les entreprises et même des personnes tendues. Pendant deux ans de pandémie, de nombreuses communautés et personnes se sont senties isolées et tournées vers l'intérieur. Je pense que cela a exacerbé la polarisation et les comportements extrémistes que nous constatons dans la société actuelle », ajoute-t-il.

Il estime que l'impact du conflit affectera les décennies à venir « d'une manière que nous ne pouvons pas encore prédire ».

« L'attaque brutale de la Russie contre l'Ukraine a bouleversé l'ordre mondial en place depuis la fin de la guerre froide, il y a plus de 30 ans. L'attaque contre une nation souveraine est quelque chose que nous n'avons pas vu en Europe depuis près de 80 ans, et la plupart d'entre nous n'auraient jamais imaginé que dans nos vies, nous verrions une guerre comme celle-là menée par une superpuissance nucléaire », ajoute-t-il.

Le président russe Vladimir Poutine

L'homme d'affaires a également exprimé son soutien au peuple ukrainien.

« Je parle au nom de tout le monde à BlackRock lorsque je dis que le fait d'assister à l'invasion russe de l'Ukraine a été vraiment déchirant. Nous soutenons le peuple ukrainien, qui a fait preuve d'un véritable héroïsme face à une agression impitoyable », ajoute-t-il.

La société a également mis en œuvre un ensemble d'actions visant à contribuer à l'isolement de la Russie.

« Ces dernières semaines, BlackRock a mobilisé une réponse philanthropique pour aider les personnes dans le besoin et soutenir nos collègues en Europe, les plus proches de la guerre. Bien que nous n'ayons pas de bureaux ou d'opérations en Russie ou en Ukraine, je sais que cela a créé beaucoup de stress et d'incertitude pour tous nos employés, en particulier ceux en Europe, et nous avons travaillé pour leur fournir les ressources dont ils ont besoin, a-t-il expliqué.

Fink a expliqué qu'au début des années 1990, « lorsque le monde sortait de la guerre froide, la Russie a été accueillie dans le système financier mondial et a eu accès aux marchés financiers mondiaux. Au fil du temps, la Russie est devenue interconnectée au monde et est devenue profondément liée à l'Europe occidentale. Le monde a bénéficié des dividendes de la paix mondiale et de l'expansion de la mondialisation. Il s'agissait de tendances puissantes qui ont accéléré le commerce international, élargi les marchés financiers mondiaux, accru la croissance économique et contribué à réduire considérablement la pauvreté dans les pays du monde entier. »

Il a regretté que lorsqu'ils ont estimé que le monde s'unirait davantage, le conflit ait commencé, générant un revers dans ce qui a été réalisé pendant plus de 30 ans. « Je continue de croire aux avantages de la mondialisation et à la puissance des marchés financiers mondiaux à long terme. L'accès au capital mondial permet aux entreprises de financer leur croissance, aux pays d'accroître leur développement économique et à un plus grand nombre de personnes de bénéficier d'un bien-être financier. »

