Le Premier ministre péruvien demande au Congrès un dialogue pour empêcher la chute de « tout le monde »

Lima, 25 mars Le président du Conseil des ministres du Pérou, Aníbal Torres, a demandé ce vendredi un dialogue avec le Congrès, qui a une majorité d'opposition et dans lequel le président Pedro Castillo sera confronté à une motion de rejet lundi prochain, et il a déclaré que, si le président tombe, ils sera suivi de « tout le monde ». « Si Pedro Castillo tombe, nous tombons tous, tout le peuple, tous les peuples du Pérou, et personne ne devrait être sûr que, si Pedro Castillo tombe, il sera président ou président du Pérou. Nous n'en connaissons pas les conséquences », a déclaré Torres au début d'un Conseil des ministres dans la région andine méridionale de Huancavelica. Face à cela, il a réitéré l'appel de l'exécutif « au dialogue, à un accord, à un consensus avec tous, à agir de bonne foi, avec la vérité ». « Je demande au Congrès de mettre fin à cela, de dialoguer. On n'a pas le complexe d'infériorité ou de supériorité, pour nous celui qui a ces complexes et qui occupe des charges publiques est nul », a-t-il ajouté. Lundi prochain, le Congrès entendra la défense de Castillo contre la prétendue « incapacité morale permanente » et votera sur la demande de destitution présentée par plusieurs groupes d'extrême droite qui, apparemment, n'ont pas encore obtenu les 87 voix dont ils ont besoin pour que le président quitte ses fonctions. Face à ce scénario politique, Torres avait tenté d'approcher tous les groupes parlementaires pour un dialogue avant cette session et avait même convoqué samedi une réunion d'un pacte appelé accord national, afin de jeter des ponts entre toutes les parties. Son bureau a toutefois indiqué dans un communiqué ce vendredi que cette réunion sera reportée. « Afin de renforcer la politique de dialogue du gouvernement, l'appel à tous les secteurs vise à atteindre et à consolider un consensus au profit du pays », a ajouté l'information. Torres a attribué les tentatives de destitution contre Castillo au fait qu'il est « un homme du peuple » arrivé au pouvoir, après avoir imposé aux urnes Keiko Fujimori, chef du parti Force populaire et fille d'Alberto Fujimori. « Les voleurs, qui nous ont volé des milliards dans les gouvernements précédents, sont maintenant derrière la vacance (licenciement) parce qu'ils ont perdu leur bouteille (bouteille) en 200 ans de vie républicaine », a-t-il dit. Le chef de cabinet a ajouté que « en 200 ans de vie républicaine, l'éducation était de la plus haute qualité et le reste, cela ne changera pas du jour au lendemain, la santé était de dernière qualité, les pauvres n'ont pas droit à la santé ». De son côté, Castillo, en visite dans la région sud d'Ayacucho, a demandé aux entrepreneurs d'investir « sans crainte » dans la massification du gaz naturel dans le sud du pays. « Nous sommes démocrates, c'est ainsi que nous avons été élevés, c'est ainsi que nous avons été formés et c'est ainsi que nous dirigerons le pays. À l'intérieur du pays, ils veulent montrer d'autres choses, mais à l'extérieur des nations nous voient avec de bons yeux parce que nous respectons la démocratie, l'investissement et le peuple », a-t-il dit.