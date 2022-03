Le nonce à Kiev : le Vatican peut jouer un rôle de médiateur pour mettre fin à la guerre

Cristina Cabrejas Cité du Vatican, 24 mars Le nonce en Ukraine, l'archevêque Visvaldas Kulbokas, qui travaille « avec d'énormes difficultés » à Kiev pour informer le pape de ce qui se passe dans le pays et aider la population, affirme que le Saint-Siège « peut fournir un espace important de médiation pour mettre fin à cette guerre » provoquée par le invasion. Dans un écart entre les dizaines d'appels qu'il reçoit et ceux qu'il doit passer chaque jour dans son travail diplomatique, mais aussi pour demander de l'aide ou évacuer des personnes, Kulbokas s'adresse à EFE depuis la capitale ukrainienne au cours d'une journée au cours de laquelle des sirènes anti-zone ont été sonnées à plusieurs reprises. « Nous vivons tous au rez-de-chaussée, nous dormons et travaillons toujours dans les mêmes pièces, loin des fenêtres. Nous célébrons la messe dans la cuisine car c'est l'un des seuls lieux sûrs », explique ce diplomate du Vatican de 47 ans, né en Lituanie et nommé nonce apostolique en Ukraine par François l'an dernier. Son travail ces jours-ci « est très intense. Il y a de nombreux contacts à établir au niveau diplomatique, mais aussi des efforts humanitaires et parfois nous ne parvenons pas à tout terminer parce que les sonnettes d'alarme retentissent et nous devons nous réfugier dans le souterrain », explique-t-il dans le seul moment libre qu'il a eu pendant la journée, en s'excusant parce que parfois il ne peut pas répondre à tous ceux qui lui demandent une déclaration. Il commente que les quartiers résidentiels de Kiev ne semblent pas être attaqués actuellement, mais que des explosions de missiles ou de mortiers sont parfois entendues en périphérie. La priorité de Kubolkas, qui, lorsqu'il travaillait à la Secrétairerie d'État, était interprète entre le souverain pontife et deux importants dirigeants russes - le président Vladimir Poutine et le patriarche Cyrille de Moscou, chef de l'Église orthodoxe russe - est d'organiser l'aide à venir et d'essayer d'évacuer les personnes Marioupol où ils vivent « une véritable catastrophe humanitaire ». Le nonce indique avec espoir que le Saint-Siège, qui ne représente que l'Église, peut « offrir tant pour la médiation en temps de guerre ». « Nous ne sommes pas des spécialistes techniques ou politiques, mais nous pourrions créer un espace de médiation ; cela n'est possible que si les deux parties le demandent. Nous avons vu que l'Ukraine l'accepterait très bien, mais maintenant nous devons voir ce que pense la Russie », affirme-t-il. Et il espère que la Russie acceptera car, souligne-t-il, « pour résoudre les guerres, nous devons sortir du schéma politique et militaire qui ne mène nulle part » et la solution pourrait venir « avec l'union des efforts de toutes les Églises chrétiennes : catholiques et orthodoxes ». Face aux interventions controversées du patriarche Cyrille, qui a justifié la guerre que la Russie a déclenchée, Kulbokas affirme que ce qu'il faut souligner, c'est « que toutes les églises et tous les chrétiens ont vocation à construire la paix ». « On ne comprend pas la guerre. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire cela. Les mères ne peuvent pas être autorisées à allaiter leurs enfants dans le métro ou à mourir de froid et de faim. Personne ne s'attendait à une telle attaque », regrette-t-il avec enthousiasme. Dans un dernier appel à la paix en Ukraine, le pape François a salué le courage de son ambassadeur qui a décidé de rester à Kiev. « Je ne suis pas seulement ambassadeur, je suis évêque et, surtout, prêtre, et c'est pourquoi c'est beaucoup plus important d'être ici pendant la guerre qu'en temps de paix », dit-il. Quand on lui demande s'il a déjà songé à partir face à un danger imminent, Kulbokas n'en doute pas : « Je resterai tant qu'il y aura des gens pour aider ». Et il ajoute : « Oui, bien sûr que j'y pense. Mais pour l'instant, ce n'est que si la situation changeait de telle sorte que vous ne pouviez pas aider que j'y penserais, car tant que vous pouvez donner un coup de main, je reste ici. Bien sûr, il y a un risque, mais il est le même que celui du reste de la population ukrainienne. » Le président ukrainien Volodymir Zelensky a déclaré après s'être entretenu avec le pape il y a quelques jours que François était « la personne la plus attendue en Ukraine ». Un voyage aussi désiré que pratiquement impossible. « Ce serait certainement beau, mais le faire en ce moment est très difficile », avoue le nonce, avant de souligner qu'une visite pastorale telle que celle normalement effectuée par le souverain pontife mettrait même en danger la population, ce qui « est une contradiction ». Il commente qu'une « visite privée » pourrait être étudiée, mais qu'aujourd'hui Kiev n'est atteinte que par voie terrestre et après une journée de voyage : « Ce serait très difficile, très fatiguant, mais ce seront le pape lui-même et le Saint-Siège qui étudieront cette opportunité ». L'ambassadeur du pape affirme que l'important maintenant est de fournir de l'aide à la population et que les biens de toutes sortes qui viennent de l'étranger sont vitaux : « Le besoin d'aide humanitaire continuera de croître encore plus », regrette-t-il.